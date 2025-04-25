Запечені суші за 15 хвилин удома! Японці про таке не чули, а ти спробуй

Кордонів не має одна річ у світі — кухня! Адже її традиції, звички та страви поширюються світом без перешкод, здобуваючи славу далеко за теренами рідної країни.

Найпопулярнішою стравою японської кухні вважають суші. Попри те, самі японці не мають такого різноманіття різновидів суші. А ось в Україні вдаються до будь-яких експериментів!

Зокрема, запечені суші. В Японії про таке й не чули, але якщо ти хочеш швидко приготувати “ліниві” запечені суші, тоді лови рецепт Григорія Германа для Ранку у Великому місті! Читай далі рецепт запечених суші.

Запечені суші: рецепт

Для приготування такої страви тобі знадобиться 15-20 хв та кілька інгредієнтів. Перевага страви у тому, що її не доведеться загортати та розрізати.

Інгредієнти:

крабові палички — 1 упаковка

вершковий сир — 50 г

твердий сир — 100 г

оцет — 20 г

цукор — 1 ст. л

варений рис — 300 г

листки норі — 1 упаковка

соус Солодкий чилі

майонез — 40 г

сіль

Приготування запечених суші

Спочатку змішай оцет та цукор, додай сіль. Заправ сумішшю відварений рис. Наріж крабові палички, додай до них вершковий сир та твердий сир. Заправ соусом Солодкий чилі, майонезом та добре перемішай. Підготуй форму для запікання — краще таку, яку береш для випічки кексів. Лист норі розріж на чотири частини та вклади у форму для випікання, попередньо злегка змочивши їх водою — щоб вони не тріскалися. На дно виклади рис, начинку з крабових паличок. Відправ страву у духову піч, розігріту до 220ºС, буквально на пʼять хвилин.

Їсти можна із соєвим соусом!

