Смачніше, ніж у Японії! Як зробити рис для суші вдома — рецепт

В Україні популярності набирає азійська кухня. Все більше ресторанів пропонують, окрім європейської кухні, ще й суші.

Страва насправді походить із Китаю, однак суші полюбилися японцям, тож багато хто вважає саме Японію — країною походження суші.

Якщо ж ти не хочеш витрачати гроші на ресторанну їжу, ми розповімо тобі, як приготувати рис для суші вдома.

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Як зробити рис для суші: рецепт приготування

Приготувати рис для суші доволі легко. Однак варто знати кілька правил. Наприклад, для суші точно не підійде шліфований рис, який після варіння розсипається.

Адже чи то суші, чи роли — рис в них гарно “склеюється”, через що страва не розвалюється на тарілці.

Найкраще обирати спеціальний рис для суші, однак він в кілька разів дорожчий за звичайний. Тож, зайшовши до магазину, шукай круглий білий нешліфований рис.

Інгредієнти:

рис для суші або круглий білий рис — 1 кг

рисовий оцет — 180 мл

цукор — 145 г

сіль — 45 г

Приготування:

Спочатку варто промити рис. Для цього під холодною проточною водою промий рис не менше, ніж п’ять-сім разів. Вкинь чисті зерна до каструлі та залий їх холодною водою у співвідношенні 1:1. Вода має бути приблизно на “два пальці” вище рису. Постав каструлю на середній вогонь та накрий кришкою. Вари рис 15-20 хв, після приготування ще на 15 залиши рис під кришкою.

Головне — не відкривай кришку ні під час варіння, ні після приготування рису протягом наступних 15 хв.

Рис повинен вийти пружним, але не розсипатися.

Як заправити рис

Змішай рисовий оцет, сіль та цукор. Вилий заправку в рис та швидко перемішай дерев’яною лопаткою.

Для суші тобі неодмінно знадобиться вершковий крем-сир. Його рецепт ми писали раніше.

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