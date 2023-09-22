Смачніше, ніж у Японії! Як зробити рис для суші вдома — рецепт

В Україні популярності набирає азійська кухня. Все більше ресторанів пропонують, окрім європейської кухні, ще й суші.
Страва насправді походить із Китаю, однак суші полюбилися японцям, тож багато хто вважає саме Японію — країною походження суші.
Якщо ж ти не хочеш витрачати гроші на ресторанну їжу, ми розповімо тобі, як приготувати рис для суші вдома.
Приготувати рис для суші доволі легко. Однак варто знати кілька правил. Наприклад, для суші точно не підійде шліфований рис, який після варіння розсипається.
Адже чи то суші, чи роли — рис в них гарно “склеюється”, через що страва не розвалюється на тарілці.
Найкраще обирати спеціальний рис для суші, однак він в кілька разів дорожчий за звичайний. Тож, зайшовши до магазину, шукай круглий білий нешліфований рис.
Головне — не відкривай кришку ні під час варіння, ні після приготування рису протягом наступних 15 хв.
Головне — не відкривай кришку ні під час варіння, ні після приготування рису протягом наступних 15 хв.
Рис повинен вийти пружним, але не розсипатися.
Для суші тобі неодмінно знадобиться вершковий крем-сир. Його рецепт ми писали раніше.
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