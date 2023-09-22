Вкуснее, чем в Японии! Как сделать рис для суши дома – рецепт

В Украине популярность набирает азиатская кухня. Все больше ресторанов предлагают кроме европейской кухни ещё и суши.

Блюдо в действительности походит из Китая, однако суши полюбились японцам, поэтому многие считают именно Японию — страной происхождения суши.

Если ты не хочешь тратить деньги на ресторанную еду, мы расскажем тебе, как приготовить рис для суши дома.

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Как сделать рис для суши: рецепт приготовления

Приготовить рис для суши довольно легко. Однако следует знать несколько правил. К примеру, для суши точно не подойдет шлифованный рис, который после варки рассыпается.

Ведь то ли это суши, то ли роллы — рис в них хорошо “склеивается”, из-за чего блюдо не разваливается на тарелке.

Лучше выбирать специальный рис для суши, однако он в несколько раз дороже обычного. Зайдя в магазин, ищи круглый белый нешлифованный рис.

Ингредиенты:

рис для суши или круглый белый рис — 1 кг.

рисовый уксус — 180 мл

сахар — 145 г

соль — 45 г

Приготовление:

Сначала следует промыть рис. Для этого под холодной проточной водой промой рис не менее пяти-семи раз. Вбрось чистые зерна в кастрюлю и залей их холодной водой в соотношении 1:1. Вода должна быть примерно на “два пальца” выше риса. Поставь кастрюлю на средний огонь и накрой крышкой. Вари рис 15-20 мин, после приготовления ещё на 15 оставь рис под крышкой.

Главное — не открывай крышку ни во время варки, ни после приготовления риса в течение следующих 15 мин.

Рис должен получиться упругим, но не рассыпаться.

Как заправить рис

Смешай рисовый уксус, соль и сахар. Вылей заправку в рис и быстро перемешай деревянной лопаткой.

Для суши тебе обязательно понадобится сливочный крем-сыр. Его рецепт мы писали раньше.

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