Вкуснее, чем в Японии! Как сделать рис для суши дома – рецепт

В Украине популярность набирает азиатская кухня. Все больше ресторанов предлагают кроме европейской кухни ещё и суши.
Блюдо в действительности походит из Китая, однако суши полюбились японцам, поэтому многие считают именно Японию — страной происхождения суши.
Если ты не хочешь тратить деньги на ресторанную еду, мы расскажем тебе, как приготовить рис для суши дома.
Приготовить рис для суши довольно легко. Однако следует знать несколько правил. К примеру, для суши точно не подойдет шлифованный рис, который после варки рассыпается.
Ведь то ли это суши, то ли роллы — рис в них хорошо “склеивается”, из-за чего блюдо не разваливается на тарелке.
Лучше выбирать специальный рис для суши, однако он в несколько раз дороже обычного. Зайдя в магазин, ищи круглый белый нешлифованный рис.
Главное — не открывай крышку ни во время варки, ни после приготовления риса в течение следующих 15 мин.
Главное — не открывай крышку ни во время варки, ни после приготовления риса в течение следующих 15 мин.
Рис должен получиться упругим, но не рассыпаться.
Для суши тебе обязательно понадобится сливочный крем-сыр. Его рецепт мы писали раньше.
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