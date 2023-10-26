Позаботиться осенью, чтобы посадить весной: когда и как правильно делать заготовку черенков винограда

Виктория Мельник, журналист сайта 26 октября 2023, 16:15
заготовка черенков винограда
Фото: Pexels

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