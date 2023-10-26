Позаботиться осенью, чтобы посадить весной: когда и как правильно делать заготовку черенков винограда

Для садоводов и огородников поздняя осень и зима являются сезоном отдыха, подготовительных работ к весенним посадкам. Однако сейчас самое время позаботиться о заготовке черенков винограда осенью, чтобы высадить их в почву весной.

Когда и как правильно делать заготовку черенков винограда, рассказываем тебе дальше.

Заготовка черенков винограда

Черенки винограда — это отрезанная ветка от общей лозы, которую укореняют и высаживают в почву для выведения и размножения сорта винограда.

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Укореняют черенки винограда весной, после первых теплых дней. Но заготавливают их ещё осенью. Как заготавливать черенки винограда и где их хранить зимой, рассказываем дальше.

Заготовка черенков винограда осенью для посадки: как правильно сделать

Оптимальный размер черенков, которые можно срезать для укоренения — на шесть почек.

Нижний срез черенка должен проходить на два сантиметра ниже первой почки, а верхний — на два-три сантиметра выше шестой.

Сроки заготовки черенков винограда разнятся в зависимости от региона — на Юге с этим можно подождать до появления первых морозов, а вот на Севере и Западе лучше не затягивать.

Оптимальное время, когда заниматься заготовкой черенков винограда лучше всего, считается весь сентябрь и октябрь. Завершить обрезку черенков следует до конца октября, во время предзимней обрезки винограда.

Хранение черенков винограда зимой

Хранить черенки винограда зимой несложно. После обрезки заверни черенки в ткань и обмотай их пакетом.

Хранить их можно в погребе. Другой вариант — закопать в землю на глубину 15 см.

Черенки не должны находиться в избыточной влаге, но также следует помнить, чтобы они не пересыхали.

Как подготовить виноград к зиме и о чем следует позаботиться, чтобы холод не повредил лозу, мы рассказывали раньше.

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