Подумать надо заранее: как подготовить виноград к зиме

Лето уже на финишной прямой — вот-вот начнется осенний сезон урожая. А вместе с ним и период подготовки растений к зиме. Хозяевам угодья нужно знать о правильной подготовке хозяйства к зиме — в том числе и винограда.

Ведь известно, что от ухода за растением зависит его плодовитость.

Как подготовить виноград к зиме — рассказываем дальше.

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Подготовка винограда к зиме

Есть несколько этапов подготовки винограда к зиме, от которых зависит и плодовитость, и здоровье растения.

Как и весной, осенью кусты винограда требуют удобрения, чтобы хорошо пережить зиму. Так что в конце октября самое время для калийных и фосфорных удобрений.

Подживить виноград можно раствором из удобрения и воды как можно ближе к корням, или рассыпая гранулированное удобрение по земле, потом перекопать её и щедро полить водой.

Но помни: удобрять нужно только саженцы, которым больше двух лет.

Удобрение можно подбирать самостоятельно в зависимости от того, чего именно не хватает твоему винограду.

Как подготовить виноград к зиме

Осенью важно поливать растение, чтобы его стебли и корни были достаточно увлажнены. Это обезопасит растение от промерзания зимой: ведь известно, что сухая земля промерзает быстрее, чем увлажненная. В конце октября выкопай у каждого куста яму 10 см в глубину и пролей виноград 15 л воды. Формирование кустов и их обрезку перед зимним периодом следует начинать в начале ноября, когда опадут все листья. Оцени побеги и ветки, обрежь лишнее или поврежденное до зеленой лозы. Удалять нужно все побеги и усы. Перед зимой кусты винограда следует обработать от грибков и вредителей, чтобы в следующем году не возникло проблем с плодородием. Для этого следует обрызгать кусты винограда железным или медным купоросом в концентрации от 3% до 5%. Практически все сорта винограда, кроме морозостойких, нуждаются в покрытии на зимний период. Для того чтобы укрыть лозы, их нужно как можно ниже наклонить к земле, закрепить скобами или проволоками.

Чем укрывать виноград на зиму

еловыми и сосновыми ветвями, слоем не менее 40 см толщиной;

соломой, слоем толщиной 20 см, а за месяц подложить ещё столько же. Однако солома часто становится приманкой для грызунов, поэтому здесь следует быть осмотрительным/(-ой);

землей, толщиной 15 см и добавить 15 см через месяц;

снегом, если нет другого материала и его много — засыпь им всю лозу.

Проводить укрытие винограда полиэтиленом, рубероидом и другими не пропускающими воздух материалами нельзя — виноград является очень уязвимым растением, а отсутствие воздуха может привести к потере побегов.

Укрытия на зиму нужно делать и для роз. Если ты этого не знал/(-а), тогда читай наш другой материал с советами, как это правильно сделать.

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