Подумать надо заранее: как подготовить виноград к зиме

Лето уже на финишной прямой — вот-вот начнется осенний сезон урожая. А вместе с ним и период подготовки растений к зиме. Хозяевам угодья нужно знать о правильной подготовке хозяйства к зиме — в том числе и винограда.
Ведь известно, что от ухода за растением зависит его плодовитость.
Как подготовить виноград к зиме — рассказываем дальше.
Есть несколько этапов подготовки винограда к зиме, от которых зависит и плодовитость, и здоровье растения.
Как и весной, осенью кусты винограда требуют удобрения, чтобы хорошо пережить зиму. Так что в конце октября самое время для калийных и фосфорных удобрений.
Подживить виноград можно раствором из удобрения и воды как можно ближе к корням, или рассыпая гранулированное удобрение по земле, потом перекопать её и щедро полить водой.
Но помни: удобрять нужно только саженцы, которым больше двух лет.
Но помни: удобрять нужно только саженцы, которым больше двух лет.
Удобрение можно подбирать самостоятельно в зависимости от того, чего именно не хватает твоему винограду.
Pixabay
Проводить укрытие винограда полиэтиленом, рубероидом и другими не пропускающими воздух материалами нельзя — виноград является очень уязвимым растением, а отсутствие воздуха может привести к потере побегов.
Укрытия на зиму нужно делать и для роз. Если ты этого не знал/(-а), тогда читай наш другой материал с советами, как это правильно сделать.
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