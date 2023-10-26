Подбати восени, щоб посадити навесні: коли і як правильно робити заготівлю живців винограду

Для садівників та городників пізня осінь й зима є сезоном відпочинку, підготовчих робіт до весняних посадок. Однак зараз саме час подбати про заготівлю живців винограду восени, щоб висадити їх у ґрунт навесні.
Коли і як правильно робити заготівлю живців винограду, розповідаємо тобі далі.
Живці винограду — це відрізана гілка від загальної лози, яку вкорінюють та висаджують в ґрунт для виведення та розмноження сорту винограду.
Укорінюють живці винограду навесні, після перших теплих днів. Але заготовляють їх ще восени. Як заготовляти живці винограду і де їх зберігати взимку, розповідаємо далі.
Оптимальний розмір живців, які можна зрізати для вкорінення — на шість бруньок.
Нижній зріз живця повинен проходити на два сантиметри нижче за першу бруньку, а верхній — на два-три сантиметри вище шостої.
Нижній зріз живця повинен проходити на два сантиметри нижче за першу бруньку, а верхній — на два-три сантиметри вище шостої.
Терміни заготівлі живців винограду різняться залежно від регіону — на Півдні з цим можна зачекати по появи перших морозів, а ось на Півночі та Заході — краще не затягувати.
Оптимальний час, коли заготівля живців винограду є найкращою, вважається весь вересень та жовтень. Завершити обрізання живців варто до кінця жовтня, під час передзимового обрізання винограду.
Зберігати живці винограду взимку нескладно. Після обрізання, загорни живці у тканину та обмотай їх пакетом.
Зберігати їх можна в льосі або погребі. Інший варіант — закопати у землю на глибину 15 см.
Живці не повинні перебувати у надлишковій волозі, але також варто памʼятати, аби вони не пересихали.
Як підготувати виноград до зими та про що варто подбати, аби холод не зашкодив лозі, ми розповідали раніше.
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