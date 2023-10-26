Подбати восени, щоб посадити навесні: коли і як правильно робити заготівлю живців винограду

Вікторія Мельник, журналістка сайту 26 Жовтня 2023, 16:15
заготівля живців винограду
Фото: Pexels

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