Подбати восени, щоб посадити навесні: коли і як правильно робити заготівлю живців винограду

Для садівників та городників пізня осінь й зима є сезоном відпочинку, підготовчих робіт до весняних посадок. Однак зараз саме час подбати про заготівлю живців винограду восени, щоб висадити їх у ґрунт навесні.

Коли і як правильно робити заготівлю живців винограду, розповідаємо тобі далі.

Заготівля живців винограду

Живці винограду — це відрізана гілка від загальної лози, яку вкорінюють та висаджують в ґрунт для виведення та розмноження сорту винограду.

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Укорінюють живці винограду навесні, після перших теплих днів. Але заготовляють їх ще восени. Як заготовляти живці винограду і де їх зберігати взимку, розповідаємо далі.

Заготівля живців винограду восени для посадки: як правильно зробити

Оптимальний розмір живців, які можна зрізати для вкорінення — на шість бруньок.

Нижній зріз живця повинен проходити на два сантиметри нижче за першу бруньку, а верхній — на два-три сантиметри вище шостої.

Терміни заготівлі живців винограду різняться залежно від регіону — на Півдні з цим можна зачекати по появи перших морозів, а ось на Півночі та Заході — краще не затягувати.

Оптимальний час, коли заготівля живців винограду є найкращою, вважається весь вересень та жовтень. Завершити обрізання живців варто до кінця жовтня, під час передзимового обрізання винограду.

Зберігання живців винограду взимку

Зберігати живці винограду взимку нескладно. Після обрізання, загорни живці у тканину та обмотай їх пакетом.

Зберігати їх можна в льосі або погребі. Інший варіант — закопати у землю на глибину 15 см.

Живці не повинні перебувати у надлишковій волозі, але також варто памʼятати, аби вони не пересихали.

Як підготувати виноград до зими та про що варто подбати, аби холод не зашкодив лозі, ми розповідали раніше.

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