Подумати треба завчасно: як підготувати виноград до зими

Літо вже на фінішній прямій — от-от почнеться осінній сезон урожаю. А разом з ним й період підготовки рослин до зими. Господарям угідь варто знати про правильну підготовку господарства до зими — зокрема й винограду.

Адже відомо, що від догляду за рослиною залежить її плодовитість.

Як підготувати виноград до зими — розповідаємо далі.

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Підготовка винограду до зими

Є кілька етапів підготовки винограду до зими, від яких залежить і плодовитість, і здоров’я рослини.

Як і навесні, восени кущі винограду вимагають удобрення, аби гарно пережити зиму. Тож наприкінці жовтня саме час для калійних і фосфорних добрив.

Підживлювати рослину можна розчином із добрива та води якнайближче до стовбура, або розсипаючи гранульоване добриво по землі, перекопавши її та щедро поливши.

Але пам’ятай: удобрювати потрібно лише саджанці, яким більше, ніж два роки.

Добриво можна підбирати самостійно залежно від того, чого саме не вистачає твоєму винограду.

Як підготувати виноград до зими: покроково

Восени важливо поливати рослину, аби її стебла та корені були достатньо зволожені. Це убезпечить рослину від промерзання взимку: адже відомо, що суха земля промерзає швидше, аніж зволожена. Наприкінці жовтня викопай біля кожного куща яму 10 см в глибину та пролий виноград 15 л води. Формування кущів та їхнє обрізання перед зимовим періодом варто починати на початку листопада, коли опаде все листя. Оціни пагони та гілки, обріж зайве чи пошкоджене до зеленої лози. Видаляти потрібно всі пагони та вуса. Перед зимівлею кущі винограду варто обробити від грибків та шкідників, аби наступного року не виникло проблем з родючістю. Для цього варто оббризкати кущі винограду залізним або мідним купоросом у концентрації від 3% до 5%. Практично всі сорти винограду, окрім морозостійких, потребують накриття на зимовий період. Для того, щоб укрити лози, їх потрібно якнайнижче нахилити до землі, закріпити скобами або дротами.

Чим укривати виноград на зиму:

ялиновими та сосновими гілками, шаром не менше ніж 40 см завтовшки;

соломою, шаром завтовшки 20 см, а за місяць підкласти ще стільки ж. Однак солома часто стає приманкою для гризунів, тож тут варто бути обачним/(-ою);

землею, завтовшки 15 см та ще додати 15 см через місяць;

снігом, якщо немає іншого матеріалу і його є багато — засип ним всю лозу.

Проводити укриття винограду поліетиленом, руберойдом та іншими матеріалами, що не пропускають повітря, категорично не можна — виноград є дуже вразливою рослиною, а відсутність повітря може призвести до втрати вічок.

Укриття на зиму потребують і троянди. Якщо ти цього не знав/(-ла), тоді читай наш інший матеріал з порадами, як це правильно зробити.

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