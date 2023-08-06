Подумати треба завчасно: як підготувати виноград до зими

Літо вже на фінішній прямій — от-от почнеться осінній сезон урожаю. А разом з ним й період підготовки рослин до зими. Господарям угідь варто знати про правильну підготовку господарства до зими — зокрема й винограду.
Адже відомо, що від догляду за рослиною залежить її плодовитість.
Як підготувати виноград до зими — розповідаємо далі.
Є кілька етапів підготовки винограду до зими, від яких залежить і плодовитість, і здоров’я рослини.
Як і навесні, восени кущі винограду вимагають удобрення, аби гарно пережити зиму. Тож наприкінці жовтня саме час для калійних і фосфорних добрив.
Підживлювати рослину можна розчином із добрива та води якнайближче до стовбура, або розсипаючи гранульоване добриво по землі, перекопавши її та щедро поливши.
Але пам’ятай: удобрювати потрібно лише саджанці, яким більше, ніж два роки.
Але пам’ятай: удобрювати потрібно лише саджанці, яким більше, ніж два роки.
Добриво можна підбирати самостійно залежно від того, чого саме не вистачає твоєму винограду.
Pixabay
Проводити укриття винограду поліетиленом, руберойдом та іншими матеріалами, що не пропускають повітря, категорично не можна — виноград є дуже вразливою рослиною, а відсутність повітря може призвести до втрати вічок.
Укриття на зиму потребують і троянди. Якщо ти цього не знав/(-ла), тоді читай наш інший матеріал з порадами, як це правильно зробити.
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