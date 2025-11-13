Заявка сборной Украины на матч против Франции: кто будет играть из украинских футболистов

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил официальную заявку на матч квалификации ЧМ-2026 против Франции, который состоится в Париже в 21:45 по киевскому времени.

В состав вошли 23 игрока, но без двух ключевых исполнителей. Эта игра является частью группы D европейской квалификации, где Украина занимает второе место после четырех матчей и стремится завоевать очки для выхода в плей-офф.

Читай в материале состав сборной Украины по футболу на игру, а также кто не попал в заявку – в материале.

Состав сборной Украины: кто вошел в заявку

Заявка сформирована из 25 игроков, находящихся в расположении команды, но для матча выбрано 23. Вот полный список игроков, которые будут играть в сегодняшнем матче:

Вратари: Евгений Волынец, Дмитрий Потрошитель, Анатолий Трубин.

Защитники: Валерий Бондарь, Ефим Конопля Богдан Михайличенко, Александр Караваев, Тарас Михавко, Илья Забарный, Александр Сваток, Виталий Миколенко.

Полузащитники: Николай Шапаренко, Назар Волошин, Иван Калюжный, Олег Очеретько, Егор Назарина, Алексей Гуцуляк, Егор Ярмолюк, Георгий Судаков, Виктор Цыганков, Александр Зубков.

Нападающие: Владислав Ванат, Роман Яремчук.

Николай Матвиенко и Руслан Малиновский не попали в заявку из-за проблем со здоровьем, как сообщили в УАФ. Кроме того, ранее было известно о травме нападающего Артема Довбика, который пропустит ноябрьские матчи из-за повреждения бедра, и Владимира Бражко из-за физического дискомфорта.

Эти потери существенны, поскольку Матвиенко является капитаном команды, а Малиновский — ключевым игроком в средней линии с двумя голами в квалификации.

Тем не менее, Украина подходит к матчу в хорошей форме: команда не проигрывает три игры подряд в группе, включая успехи над Исландией и Азербайджаном в октябре — даже ничья с Францией может гарантировать плей-офф в марте.

