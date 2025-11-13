Стиль жизни

Заявка сборной Украины на матч против Франции: кто будет играть из украинских футболистов

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 13 ноября 2025, 16:00 2 мин.
состав сборной Украины
Фото Depositphotos

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь