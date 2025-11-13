Заявка збірної України на матч проти Франції: хто гратиме з українських футболістів

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив офіційну заявку на сьогоднішній матч кваліфікації ЧС-2026 проти Франції, який відбудеться в Парижі о 21:45 за київським часом.

До складу увійшли 23 гравці, але без двох ключових виконавців. Ця гра є частиною групи D європейської кваліфікації, де Україна посідає друге місце після чотирьох матчів і прагне здобути очки для виходу до плей-оф.

Читай у матеріалі склад збірної України з футболу на гру, а також хто не потрапив до заявки — у матеріалі.

Склад збірної України: хто увійшов до заявки

Заявка сформована з 25 гравців, які перебувають у розташуванні команди, але для матчу обрано 23. Ось повний список гравців, що гратимуть у сьогоднішньому матчі:

Воротарі: Євгеній Волинець, Дмитро Різник, Анатолій Трубін.

Захисники: Валерій Бондар, Юхим Конопля Богдан Михайліченко, Олександр Караваєв, Тарас Михавко, Ілля Забарний, Олександр Сваток, Віталій Миколенко.

Півзахисники: Микола Шапаренко, Назар Волошин, Іван Калюжний , Олег Очеретько, Єгор Назарина, Олексій Гуцуляк, Єгор Ярмолюк, Георгій Судаков, Віктор Циганков, Олександр Зубков.

Нападники: Владислав Ванат, Роман Яремчук.

Микола Матвієнко та Руслан Маліновський не потрапили до заявки через проблеми зі здоров’ям, як повідомили в УАФ. Крім того, раніше було відомо про травму нападника Артема Довбика, який пропустить листопадові матчі через пошкодження стегна, та Володимира Бражка через фізичний дискомфорт.

Читати на тему Кріштіану Роналду завершує кар’єру: як легенда футболу пояснює своє рішення Один з кращих футболістів світу завершуватиме кар’єру.

Ці втрати є суттєвими, оскільки Матвієнко є капітаном команди, а Маліновський — ключовим гравцем у середній лінії з двома голами в кваліфікації.

Попри це, Україна підходить до матчу в добрій формі: команда не програє три гри поспіль у групі, включаючи успіхи над Ісландією та Азербайджаном у жовтні — навіть нічия з Францією може гарантувати плей-оф у березні.

Раніше ми писали про Лігу Конференцій УЄФА — читай у матеріалі, які українські команди представлятимуть нашу країну.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!