adidas — место, где начинается движение и рождаются тренды

Независимо от того, увлекаетесь трейлраннингом, велоспортом, теннисом или даже плаванием, экипировка играет почти важнейшую роль в вашем комфорте и производительности. Каждая активность нуждается в концентрации, уюте и стабильности, ведь именно благодаря им вы сможете достигать поставленных целей!

adidas — это больше чем бренд. Это друг, поддерживающий в самый сложный момент жизни, тренер, который совершенствует ваши движения в период занятия, и ментор, перед которым стоит задача мотивировать вас для достижения новой вершины! Повышайте уровень своих скилов вместе с культовой торговой маркой, созданной для ваших побед!

Покоряйте собственные рекорды!

Легендарный бренд стал лидером спортивной индустрии благодаря своим невероятным характеристикам. Каждая модель в его каталоге наполнена особыми технологиями и уделенным временем, которые позволяют двигаться свободно и чувствовать комфорт на каждом шагу.

Уже успели выбрать любимый вид спорта? Тогда бегом подбирает экипировку, созданную именно для вашего образа жизни:

Тейлраннинг и хайкинг для удовольствия от горных вершин.

Автоспорт и велоспорт для драйва.

Футбол и баскетбол для командной игры.

Теннис и фитнес.

Гольф и йога для релакса.

Бег и тренажерный зал для повышения выносливости.

Выбирайте снаряжение для своей активности, которое станет вашим спутником, будет помогать освобождать голову от лишних мыслей и добиваться успеха в любимой сфере!

Начните писать свою историю с тремя полосами!

В ассортименте adidas вы найдете как спортивную продукцию для покорения собственных рекордов, так и повседневные вещи, которые помогут формировать незабываемые аутфиты. Выбирайте свой стиль, цвет, фасон и дизайны, чтобы показать на что способен ваш вкус. В коллекции представлены следующие позиции:

Одежда для любого времени года, будь то морозная зима или жаркое лето.

Обувь для любой дистанции, прогулок по парку или марафонам.

Аксессуары для дополнения образов от головных уборов до сумок.

Выбирайте принтованные, оригинальные и знаменитые изделия, которые станут особенной изюминкой каждого гардероба:

Футбольная форма с эмблемами легенд: Arsenal, Real Madrid и Manchester United.

Товары в коллаборации с дизайнерами: Y-3 и Stella McCartney.

Автомобильные команды, покорившие весь мир: Mercedes-AMG Petronas Formula One Team.

Модели с принтами любимых героев: Mickey Mouse, Lilo and Stitch и Spider-Man.

Спортсмены, ставшие популярными: Anthony Edwards, Damian Lillard и James Harden.

Окунитесь в официальную платформу бренда, словно в увлекательное приключение, поскольку шоппинг с adidas — это всегда удовольствие!

