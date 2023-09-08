Чтобы было удобно и комфортно: как одеваться в школу и какой должна быть одежда

С началом учебного года у родителей возникает вопрос, как одеть ребенка в школу. Приходит время выбора школьной формы и покупок.

Впрочем, многие до сих пор путают понятия “школьная форма” и “школьная одежда”. Как таковой, школьной формы в Украине нет.

Форма — это одинаковый для всех учеников наряд, который они должны постоянно носить в учебном заведении. Школьная одежда — это набор базовых вещей, которые ребенок носит в школу.

Сейчас также смотрят

С 1996 года в Украине действовал Указ президента о школьной форме, говоривший о том, что школьники должны носить школьную форму. Она состояла из деловых костюмов как для мальчиков, так и для девочек. Но с 23 июня 2019 года действие этого указа было отменено.

Мы расскажем, как одеваться в школу в пределах допустимого.

Как одеваться в школу

Еще в 2021 году образовательный омбудсмен Сергей Горбачев отмечал, что одежда для школы — это свободный выбор ребенка и/или его родителей.

Единственными требованиями к такой одежде являются чистоплотность, удобство, соответствие сезону. Все. Любые требования по стилю, цвету или другим атрибутам школьной одежды недопустимы и незаконны, — акцентировал он.

Мы привыкли, что школьная одежда это комплект “белый верх — черный низ”. Это появилось от официально-делового стиля одежды. Так учеников могут просить одеваться в праздники или торжественные мероприятия.

Ребенок может одеваться в школу, как пожелает, но одежда должна быть удобная и подобранная по погоде.

Впрочем, в некоторых школах может быть свой дресс-код, обычно он касается длины юбок, ношения аксессуаров и т.д.

В школу нужно выбирать одежду, которая не будет отвлекать от учебы, например, чтобы не поправлять постоянно сползающую или расстегивающуюся вещь.

Школьная одежда должна быть:

комфортной — обладать воздухопроницаемыми свойствами, не парить;

удобной — должна подходить по размеру и не сковывать движения;

приятной к телу — одежда, которая колется, — плохой выбор, может вызвать раздражение кожи;

подобранной по сезону — чтобы ребенок не мерз или не упаривался.

Когда дети начинают ходить в школу, родители дают им первые карманные деньги. Ранее мы рассказывали, сколько денег давать ребенку в школу.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.