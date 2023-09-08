Щоб було зручно та комфортно: як одягатися в школу та яким має бути одяг

Богдана Макалюк, редакторка сайту 08 Вересня 2023, 07:00
Як вдягатися у школу в Україні: межі припустимого та яким має бути одяг
Фото: Pexels

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