Щоб було зручно та комфортно: як одягатися в школу та яким має бути одяг

З початком навчального року у батьків виникає питання, як одягнути дитину до школи. Настає час вибору шкільної форми та покупок.

Утім багато людей досі плутають поняття “шкільна форма” та “шкільний одяг”. Як такої шкільної форми в Україні немає.

Форма — це однакове для всіх учнів вбрання, яке вони повинні постійно носити у навчальному закладі. Шкільний одяг — це набір базових речей, які дитина носить до школи.

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З 1996 року в Україні діяв Указ президента про шкільну форму, який говорив про те, що школярі мають носити шкільну форму. Вона складалася з ділових костюмів як для хлопчиків, так і дівчат. Але з 23 червня 2019 року дію цього указу було скасовано.

Тож ми розповімо, як одягатися до школи у межах допустимого.

Як одягатися до школи

Ще у 2021 році освітній омбудсмен Сергій Горбачов наголошував, що одяг для школи — це вільний вибір дитини та/або її батьків.

Єдиними вимогами до такого одягу є охайність, зручність, відповідність сезону. Все. Будь-які вимоги щодо стилю, кольору чи інших атрибутів шкільного одягу неприпустимі та незаконні, — акцентував він.

Ми звикли, що шкільний одяг це комплект “білий верх — чорний низ”. Це пішло від офіційно-ділового стилю одягу. Так учнів можуть просити вдягатися на свята чи урочисті заходи.

Дитина може одягатися до школи, як забажає, але одяг має бути зручний та підібраний за погодою.

Утім, у деяких школах може бути свій дрес-код, зазвичай він стосується довжини спідниць, носіння аксесуарів тощо.

До школи треба вибирати одяг, який не відволікатиме від навчання, наприклад, щоб не поправляти постійно річ, яка сповзає чи розстібається.

Шкільний одяг має бути:

комфортним — мати повітропроникні властивості, не парити;

зручним — має підходити за розміром та не сковувати рухи;

приємним до тіла — одяг, який колеться, — поганий вибір, може викликати подразнення шкіри;

підібраний до сезону — щоб дитина не мерзла або не впарювалася.

Коли діти починають ходити до школи, батьки дають їм перші кишенькові гроші. Раніше ми розповідали, скільки грошей давати дитині в школу.

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