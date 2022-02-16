Авиапутешествия для людей с проблемами сердца: врач-кардиолог рассказала, как летать безопасно

На борту самолета мы можем испытывать кислородное голодание. Но если наше сердце здорово, мы легко переносим высоту.

А вот люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут чувствовать головокружение, боль в груди, покалывание в конечностях, учащенное сердцебиение или одышку.

Как им обезопасить себя от проблем со здоровьем при перелетах, рассказала врач-кардиолог Наталья Иванюк.

Специалист отмечает, если у вас ишемическая болезнь сердца или гипертоническая болезнь, то летать вам можно при обязательном наличии препаратов.

Однако если вы перенесли инфаркт миокарда, то в течение 1–1,5 месяцев с перелетами лучше подождать. Как и при неконтролируемой гипертонии или аритмии.

К тому же перед полетом пассажиры часто волнуются, а находясь на борту самолета, ограничены в подвижности на несколько часов, страдают от шумов и вибрации авиатранспорта при взлете — посадке.

Все это может спровоцировать повышение артериального давления или стенокардию.

На своей странице в Instagram врач-кардиолог рассказала, что можно сделать в этой ситуации:

проконсультируйтесь со своим кардиологом;

пройдите накануне все необходимые обследования, которые назначит специалист: ЭКГ, эхокардиография (ЭхоКГ), суточное мониторирование ЭКГ (Холтер).

Если противопоказаний к полету нет, возьмите с собой все заключения (медицинскую книжку) и препараты, которые регулярно принимаете.

Кроме того, Наталья Иванюк советует придерживаться следующих правил.

Возьмите с собой лекарства первой помощи

Обязательно берите в ручную кладь препараты первой помощи (нитроглицерин, каптопрес) и воду.

Никакого кофе и алкоголя в полете

Поскольку эти напитки активно влияют на сердечную систему и приводят к обезвоживанию. Лучше — вода. И побольше.

Наденьте специальные чулки

Надевайте при перелете более шести часов компрессионные чулки до колена.

Долгое неподвижное сидение в самолете увеличивает риск образования тромбов, что может привести к тромбозу или еще хуже — тромбоэмболии (ТЭЛА), инфаркту или инсульту.

Выбирайте место у прохода

Это нужно для того, чтобы вы могли чаще вставать и ходить по несколько минут каждые два часа.

Делайте упражнения для ног

Продумайте заранее упражнения для ног сидя и выполняйте их каждые полчаса: сгибайте и выпрямляйте колени и пальцы ног, делайте круговые движения ступнями, сокращайте и расслабляйте икроножные мышцы.

Если есть возможность купить место с дополнительным пространством для ног — сделайте это. И тогда полеты будут только в радость.

Проблемы с отечностью и усталостью ног вызывают не только долгие перелеты. Сегодня с ними сталкиваются все больше людей из-за малоподвижного образа жизни и неудобной обуви.

В нашем материале доктор Комаровский рассказал, что делать, если отекают ноги в конце рабочего дня.