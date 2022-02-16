Авіаподорожі для людей з проблемами серця: лікарка-кардіологиня розповіла, як літати безпечно

На борту літака ми можемо зазнавати кисневого голодування. І якщо наше серце здорове, ми легко переносимо висоту.

А ось люди із серцево-судинними захворюваннями можуть відчувати запаморочення, біль у грудях, поколювання в кінцівках, прискорене серцебиття або задишку.

Як їм убезпечити себе від проблем зі здоров’ям під час перельотів, розповіла лікарка-кардіологиня Наталія Іванюк.

Фахівчиня зазначає, якщо у вас ішемічна хвороба серця чи гіпертонічна хвороба, то літати ви можете за обов’язкової наявності препаратів.

Утім, якщо ви перенесли інфаркт міокарда, то протягом 1–1,5 місяців з перельотами краще почекати. Як і у разі неконтрольованої гіпертонії чи аритмії.

До того ж перед польотом пасажири часто хвилюються, а перебуваючи на борту літака, обмежені в рухливості на кілька годин, потерпають від шумів і вібрації авіатранспорту під час зльоту — посадки.

Усе це може спровокувати підвищення артеріального тиску чи стенокардію.

На своїй сторінці в Instagram лікарка-кардіологиня розповіла, що можна зробити в цій ситуації:

проконсультуйтеся зі своїм кардіологом;

пройдіть напередодні всі необхідні обстеження, які призначить спеціаліст: ЕКГ, ехокардіографія (ЕхоКГ), добове моніторування ЕКГ (Холтер).

Якщо протипоказань до польоту немає, візьміть із собою усі висновки (медичну книжку) та препарати, які регулярно приймаєте.

Крім того, Наталія Іванюк радить дотримуватися таких правил.

Візьміть із собою ліки першої допомоги

Обов’язково беріть у ручну поклажу препарати першої допомоги (нітрогліцерин, каптопрес) та воду.

Жодної кави та алкоголю в польоті

Оскільки ці напої активно впливають на серцеву систему та призводять до зневоднення. Краще — вода. І якомога більше.

Надягніть спеціальні панчохи

Надягайте на час перельоту понад шість годин компресійні панчохи до коліна.

Довге нерухоме сидіння в літаку збільшує ризик утворення тромбів, що може призвести до тромбозу чи ще гірше — тромбоемболії (ТЕЛА), інфаркту чи інсульту.

Вибирайте місце біля проходу

Це потрібно для того, щоб ви могли частіше вставати та ходити хоч по кілька хвилин щодві години.

Виконуйте вправи для ніг

Продумайте заздалегідь вправи для ніг сидячи та виконуйте їх кожні півгодини: згинайте та випрямляйте коліна та пальці ніг, робіть кругові рухи ступнями, скорочуйте та розслабляйте литкові м’язи.

Якщо є змога купити місце з додатковим простором для ніг — зробіть це. І тоді польоти будуть тільки в радість.

Проблеми з набряканням і втомою ніг викликають не лише довгі перельоти. Нині з ними стикаються все більше людей через малорухливий спосіб життя і незручне взуття.

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