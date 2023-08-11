Варикоз — не приговор! Врач-флеболог рассказал все о лечении этой болезни

Нередко у людей случаются различные заболевания вен — сосудов, по которым движется кровь к сердцу. И в таких случаях не знаешь к какому специалисту обратиться для решения проблем.

Сосудистый хирург и флеболог Денис Свирский расскажет, можно ли вылечить варикоз, где и сколько лет нужно учиться, чтобы стать флебологом и действительно ли каблуки — это самое большое зло для женских ног. Обо всем этом врач рассказал в эфире программы Утро в большом городе.

Денис — один из первых врачей в Украине, который начал применять лазер для лечения варикоза. Читай ответы на популярные вопросы флебологу далее в материале.

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Если есть варикоз, беременеть и рожать запрещено?

— Можно, но мы обрекаем себя на то, что нас ожидает осложненная беременность. Всю беременность нужно будет ходить к сосудистому хирургу. Также всю беременность надо будет носить эластичные чулки. То есть беременной женщине нужно будет провести все 9 месяцев в чулках, и абсолютно все равно, какая погода за окном.

Кроме того, если осложнится тромбофлебит — всю беременность надо будет колоть препараты, которые предотвращают тромбообразование.

То есть, при планировании беременности нужно помнить и учитывать, что будет риск для здоровья и иногда для жизни. Поэтому, чтобы этот процесс протекал безопасно лучше избавиться от варикоза, и потом планировать беременность.

Если вены беспокоят — спорт противопоказан?

— Плавание не противопоказано, оно полезно. Но если мы идем в тренажерный зал и поднимаем какой-то вес — мы напрягаем брюшную полость.

В таком случае увеличивается давление, от этого давления страдают вены и прогрессирует варикоз.

Можно ли умереть от варикоза, если его не лечить?

— От варикоза умереть нельзя. А от осложнений, в некоторых случаях, можно. Почему так происходит? К примеру, есть крупная варикозная болезнь и развивается тромбофлебит, то есть образуются тромбы в поверхностных венах. Они могут перейти на глубокие вены.

Или если тромб появился в большой подкожной вене, он может оторваться и перелететь в легочную артерию. Эта ситуация называется тромбоэмболия легочной артерии. И да, в некоторых случаях это может вызвать смерть.

Правда ли, что летом нельзя удалять вены?

— Нет, это неправда. Вены можно удалять в течение всего года

Где учат на флеболога?

— Сначала надо стать хирургом. Затем сосудистым хирургом. Надо знать что делать в экстренных ситуациях. Потому что сейчас флебэктомия — это операция, которая делается через прокол под контролем ультразвука, под местной анестезией. Это все легко для пациента, но на самом деле это бывает очень трудно.

То есть, прежде всего, у тебя должны быть навыки сосудистого хирурга. А потом уже есть различные мастер-классы и клиники, где обучают флебологии.

Каблуки — это зло?

— Почему говорят, что каблуки — зло? Потому что нога на каблуке находится в состоянии сгиба, в результате чего не работают голеностопные мышцы. А голеностопная мышца — это тот самый насос, который отталкивает венозную кровь из ноги.

Поэтому говорят, что при варикозе каблуки вредны. Но на самом деле при варикозе вред наносит немало вещей и от них надо избавляться.

Скрещенные ноги, сидячая работа провоцируют варикоз?

— При наличии генетических предрасположенностей к заболеванию — такие вещи как скрещенные ноги или сидячая работа могут дать толчок для развития болезни.

Однако стоит помнить, что это так работает уже при имеющимся варикозе, а не провоцирует его появление в целом.

Если варикоз, то всю жизнь нужно носить специальные чулки?

— Нет. Вообще, чулки при варикозе нужны потому, что в венах накапливается лишний объем крови. И чтобы она не скапливалась — кровь нужно сжать. Это делается с помощью чулок.

Но если пациент избавился — нет необходимости в ношении чулок.

Как именно удаляют вены?

— Удаляют вены — это так общепринято говорить. Сейчас их не все удаляют, потому что главные вены, которые собственно и являются главными источниками варикозной болезни, мы исключаем из кровотока с помощью лазера.

Этот процесс называется абляция. То есть под воздействием высокой температуры стенка вены меняется, меняется структура белка, просветление закрывается и она перерождается в соединительную ткань. Со временем она рассасывается и таким образом исчезает через полгода. И это выглядит так, будто ее удалили.

Относительно вен, которые собственно и приводят пациента к флебологу — их можно удалить через маленькие проколы размером 1-2 мм, которые заживают бесследно. Также можно сделать склеротерапию. Суть этого метода заключается во введении препарата, который также из крови изменит структуру вены. И со временем она рассасывается.

Но показания для проведения склееротерапии или мини-флебоктамии определяет только врач во время консультации и согласовывает с пациентом.

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