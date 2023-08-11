Варикоз — не вирок! Лікар-флеболог розповів про усе про лікування цієї хвороби

Нерідко у людей трапляються різні захворювання вен — судин, якими рухається кров до серця. І в таких випадках не знаєш, до якого спеціаліста звернутися для розв’язання проблем.

Судинний хірург та флеболог Денис Свірський розповість, чи можна вилікувати варикоз, де та скільки років потрібно навчатися, щоб стати флебологом і чи справді підбори — це найбільше зло для жіночих ніг. Про усе це лікар розповів в ефірі програми Ранок у великому місті.

Денис — один з перших лікарів в Україні, що почав застосовувати лазер для лікування варикозу. Читай відповіді на популярні запитання флебологу у матеріалі.

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Якщо є варикоз, вагітніти й народжувати заборонено?

— Можна, але ми прирікаємо себе на те, що в нас буде ускладнена вагітність. Упродовж усієї вагітності буде потреба ходити на прийом до судинного хірурга. Також усю вагітність треба буде носити еластичні панчохи. Тобто, вагітній жінці потрібно буде провести усі 9 місяців у панчохах, і абсолютно все одно, яка погода за вікном.

Крім того, якщо ускладниться тромбофлебіт — всю вагітність треба буде колоти препарати, які запобігають тромбоутворенню. Тобто, під час планування вагітності потрібно пам’ятати й враховувати, що буде ризик для здоров’я та іноді й для життя.

Тому, аби цей процес протікав безпечно, краще позбавитися варикозу, і потім планувати вагітність.

Якщо вени турбують — спорт протипоказаний?

Плавання не протипоказано, воно корисне. Але якщо ми йдемо в тренажерний зал і підіймаємо якусь вагу — ми напружуємо черевну порожнину.

У такому випадку збільшується тиск, і від цього тиску страждають вени й прогресує варикоз.

Чи можна померти від варикозу, якщо його не лікувати?

— Від варикозу померти не можна. А від ускладнень, у деяких випадках, можна. Чому так відбувається? Приміром, є крупна варикозна хвороба і розвивається тромбофлебіт, тобто утворюються тромби в поверхневих венах. Вони можуть перейти на глибокі вени.

Або якщо тромб з’явився у великій підшкірній вені, він може відірватися і перелетіти у легеневу артерію. Ця ситуація називається тромбоемболія легеневої артерії. І так, в деяких випадках це може спричинити смерть.

Чи правда, що влітку не можна видаляти вени?

— Ні, це неправда. Вени можна видаляти протягом усього року.

Де навчають на флеболога?

— Спочатку треба стати хірургом. Потім судинним хірургом. Треба знати, що робити в екстрених ситуаціях. Тому що нині флебектомія — це операція, яка робиться через прокол під контролем ультразвуку, під місцевою анестезією. Це все легко для пацієнта, але насправді це буває дуже важко.

Тобто, передусім у тебе повинні бути навички судинного хірурга. А потім вже є різні майстер-класи та клініки, де навчають флебології.

Підбори — це зло?

— Чому говорять, що підбори — зло? Тому що нога на підборі перебуває у стані згину, внаслідок чого не працюють гомілкові м’язи. А гомілковий м’яз — це той самий насос, який відштовхує венозну кров з ноги.

Тому говорять, що при варикозі підбори шкідливі. Але насправді при варикозі шкоди завдає чимало речей, і від цього треба позбавлятись.

Схрещені ноги, сидяча робота провокують варикоз?

— За наявності генетичних схильностей до захворювання — такі речі як схрещені ноги чи сидяча робота можуть дати поштовх для розвитку хвороби.

Проте варто пам’ятати, що це так працює лише за умови вже наявного варикозу, а не провокує його появу загалом.

Якщо варикоз, все життя потрібно носити спеціальні панчохи?

— Ні. Взагалі панчохи при варикозі потрібні тому, що у венах накопичується зайвий об’єм крові. І щоб вона не накопичувалася — кров потрібно стиснути. Це робиться за допомогою панчіх.

Але якщо пацієнт позбавився хвороби — немає потреби їх носити.

Як саме видаляють вени?

— Видаляють вени — це узвичаєно говорять. Зараз їх не всі видаляють, бо головні вени, які, власне, і є головними джерелами варикозної хвороби, ми виключаємо з кровотоку за допомогою лазера.

Цей процес називається абляція. Тобто, під впливом високої температури стінка вени змінюється, змінюється структура білка, просвітлення закривається і вона перероджується на сполучну тканину. З часом вона розсмоктується і зникає через півроку. І це має такий вигляд, ніби її видалили.

Щодо вен, які, власне, й приводять пацієнта до флеболога — їх можна видалити через малесенькі проколи розміром 1-2 мм, які загоюються безслідно. Також можна зробити склеротерапію. Суть цього методу полягає у введені препарату, який також з крові змінить структуру вени. І з часом вона розсмоктується.

Але показання для проведення склеєротерапії чи міні-флебоктамії визначає лише лікар під час консультації і узгоджує з пацієнтом.

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