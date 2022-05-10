Безосновательные МРТ, корсеты и витамины: топ-5 ошибок при лечении болей в спине, которые ты делаешь

Боль всегда возникает не вовремя. От многочасового сиденья в укрытиях может появляться дискомфорт в спине или обострение ранее существовавших проблем. К сожалению, не все врачи правильно назначают лечение пациентам с подобными жалобами.
Врач-невролог Давид Щербина рассказал о топ-5 самых распространенных ошибках при лечении боли в спине.
Некоторые врачи могут безосновательно назначать пациенту МРТ, мотивируя это тем, что таким образом можно обнаружить грыжу/протрузию. Но это не диагноз.
МРТ позвоночника нужно делать при наличии так называемых красных флажков, когда боль сопровождает:
Пояс/бандаж/корсет/воротник Шанца/тейп повышает риск хронизации боли.
Это отмечено абсолютно во всех неврологических протоколах боли в спине. Носить эти штуки — только затягивать болевой синдром, — пишет Щербина в своем Facebook.
Это отмечено абсолютно во всех неврологических протоколах боли в спине. Носить эти штуки — только затягивать болевой синдром, — пишет Щербина в своем Facebook.
По словам невролога, витамины и хондропротекторы совсем не эффективны при лечении боли. Их часто назначают пациентам, но они не смогут обезболить.
Уколы и таблетки содержат одинаковое действующее вещество в той же концентрации. Разница между ними состоит только в том, что укол действует через пять минут, а таблетка — через 40.
Впрочем, даже легкие обострения боли в спине лечатся от двух – трех дней. Поэтому, по убеждению Щербины, делать уколы нет никакого смысла.
Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) действительно повреждают слизистую желудка, но опосредованно, попадая в кровоток. Следовательно, не имеет значения, как именно ввести действующее вещество: в виде таблетки, укола или свечи.
Врач рассказывает, что снизить риск повреждения желудка можно многими способами, начиная от выбора самого препарата и заканчивая прикрытием слизистой препаратами группы ИПП (ингибиторами протонной помпы).
К сожалению, во время войны каждый может оказаться под завалами и пострадать в результате действий оккупантов. Поэтому нужно знать, как правильно оказать домедицинскую помощь при травме позвоночника.