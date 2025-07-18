Дети из ДНК троих родителей: как наука переписывает правила жизни

В Великобритании родились восемь здоровых малышей, что стало настоящим прорывом в генетической медицине. Ведь эти дети — первые результаты новаторской процедуры, которая объединяет ДНК трех человек, чтобы навсегда разорвать цепь передачи тяжелых наследственных заболеваний от матери к ребенку.

Об этом пишет The Guardian.

Невидимый враг внутри клеток

Чтобы понять суть этого достижения, нужно заглянуть в мир микроскопической биологии. В каждой нашей клетке, кроме основного ядра с 20 тысячами генов, определяющих нашу внешность и характер, существуют тысячи крошечных энергетических станций — митохондрий.

Они имеют собственный, отдельный набор из 37 генов и выполняют жизненно важную функцию: производят энергию для всего организма. Это имеет катастрофические последствия, особенно для органов, требующих больше всего энергии: мозга, сердца и мышц.

Митохондриальные болезни являются неизлечимыми, проявляются в раннем детстве и, по статистике, поражают примерно одного ребенка из пяти тысяч.

Главное коварство этих заболеваний в том, что митохондрии наследуются исключительно от матери. Это означает, что женщина с мутацией в митохондриальной ДНК почти гарантированно передаст ее всем своим детям.

Генетическая пересадка: как работает новая методика

Британские врачи разработали и успешно применили процедуру, которую можно описать как филигранную “генетическую пересадку”. Процесс начинается с оплодотворения яйцеклетки биологической матери спермой биологического отца.

Параллельно готовится здоровая донорская яйцеклетка, из которой осторожно удаляют ее собственное ядро, оставляя лишь цитоплазму со здоровыми митохондриями.

Ключевым этапом является извлечение ядра из родительской оплодотворенной яйцеклетки, где содержится уникальный генетический код будущего ребенка, и его последующая пересадка в “пустую” донорскую яйцеклетку.

В завершение, полученный эмбрион имплантируют в матку матери для наступления беременности. В результате на свет появляется ребенок, имеющий ДНК от трех человек: основной набор генов (99,9%) от мамы и папы, и крошечную, но жизненно важную часть здоровых митохондрий — от женщины-донора.

Первые результаты, дающие надежду

Благодаря этой методике родились восемь здоровых детей: четыре девочки и четыре мальчика, среди которых есть однояйцевые близнецы. Еще одна беременность в настоящее время продолжается.

Самое главное же показали генетические тесты: у новорожденных практически отсутствуют дефектные митохондрии.

Исследователи признают, что небольшое количество мутировавших генов все же может передаваться от матери, но их уровень настолько низок, что не способен вызвать заболевание.

Ученые убеждены, что методику можно усовершенствовать еще больше.

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