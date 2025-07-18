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Дети из ДНК троих родителей: как наука переписывает правила жизни

Юлия Хоменко, редактор сайта 18 июля 2025, 16:00
Дети из ДНК троих родителей: как наука переписывает правила жизни
Фото Pexels

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