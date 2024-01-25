Опыт COVID-19 указал на уязвимость: как Украина готовится к болезни Х

В мире существует немало угроз жизни и здоровью населения, одна из многих — болезни и эпидемии. Недавняя пандемия COVID-19 указала Всемирной организации здравоохранения на её уязвимость к новым вызовам перед медицинской системой.
В то же время, сейчас мир готовится к потенциальной угрозе в будущем — так называемой болезни Х. Украина не является исключением.
Как Минздрав готовится к болезни Х, над чем сейчас работают ученые и медики и стоит ли ожидать новой пандемии, — рассказываем дальше.
В свое время COVID-19 также был болезнью Х, вероятной угрозой, переросшей в настоящую пандемию. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, этот опыт стал доказательством того, насколько уязвима медицина и как сильно не хватает медицинских специалистов, в частности — эпидемиологов.
— Болезнь Х — это не какая-то конкретная болезнь, так мы называем потенциальную угрозу, которую ученые всего мира совместно пытаются заранее спрогнозировать, чтобы мгновенно применить все имеющиеся ресурсы для сохранения самого главного — жизни людей, — сказал министр.
Украина является частью глобального механизма. В частности, речь идет об оперативной разработке высококачественных диагностических, терапевтических средств и вакцин.
Сейчас речь идет о 100 днях в случае следующей эпидемии, — подчеркнул Виктор Ляшко.
Сейчас речь идет о 100 днях в случае следующей эпидемии, — подчеркнул Виктор Ляшко.
К тому же опыт предыдущей пандемии стал катализатором для всего мира относительно дееспособности систем здравоохранения каждой страны, показал необходимость международного сотрудничества, обмена технологиями и инновациями.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что для эффективного преодоления новой угрозы, которая может возникнуть в будущем, украинская система здравоохранения должна и готовится уже сейчас.
О готовности системы к вызовам свидетельствуют три компонента:
По словам Виктора Ляшко, за последние пять лет 167 украинских специалистов прошли международные учения по полевой эпидемиологии. Также он добавил, что каждый год количество поступающих на специальность Эпидемиология интернов увеличивается.
В 2020 году — 14 интернов, в 2022 — 70 интернов, и такая тенденция будет сохраняться.
Однако главной проблемой человечества в целом и Украины в частности, Минздрав видит устойчивость к антибиотикам, то есть когда существующие формулы лекарств перестают действовать.
Однако главной проблемой человечества в целом и Украины в частности, Минздрав видит устойчивость к антибиотикам, то есть когда существующие формулы лекарств перестают действовать.
Минздрав сейчас тесно сотрудничает с ВОЗ и центрами контроля и профилактики болезней Европы и США для быстрого и эффективного реагирования на возможные угрозы.
Защититься от эпидемий можно, зная рекомендации врачей. Однако также может помочь… чтение! Раньше мы писали о семи книгах, рассказывающих о появлении эпидемий и победе над ними.
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