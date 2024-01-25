Опыт COVID-19 указал на уязвимость: как Украина готовится к болезни Х

В мире существует немало угроз жизни и здоровью населения, одна из многих — болезни и эпидемии. Недавняя пандемия COVID-19 указала Всемирной организации здравоохранения на её уязвимость к новым вызовам перед медицинской системой.

В то же время, сейчас мир готовится к потенциальной угрозе в будущем — так называемой болезни Х. Украина не является исключением.

Как Минздрав готовится к болезни Х, над чем сейчас работают ученые и медики и стоит ли ожидать новой пандемии, — рассказываем дальше.

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Болезнь Х: вероятность новой пандемии

В свое время COVID-19 также был болезнью Х, вероятной угрозой, переросшей в настоящую пандемию. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, этот опыт стал доказательством того, насколько уязвима медицина и как сильно не хватает медицинских специалистов, в частности — эпидемиологов.

— Болезнь Х — это не какая-то конкретная болезнь, так мы называем потенциальную угрозу, которую ученые всего мира совместно пытаются заранее спрогнозировать, чтобы мгновенно применить все имеющиеся ресурсы для сохранения самого главного — жизни людей, — сказал министр.

Украина является частью глобального механизма. В частности, речь идет об оперативной разработке высококачественных диагностических, терапевтических средств и вакцин.

Сейчас речь идет о 100 днях в случае следующей эпидемии, — подчеркнул Виктор Ляшко.

К тому же опыт предыдущей пандемии стал катализатором для всего мира относительно дееспособности систем здравоохранения каждой страны, показал необходимость международного сотрудничества, обмена технологиями и инновациями.

Как Украина готовится к болезни Х

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что для эффективного преодоления новой угрозы, которая может возникнуть в будущем, украинская система здравоохранения должна и готовится уже сейчас.

О готовности системы к вызовам свидетельствуют три компонента:

кадровый потенциал;

сильная лабораторная сеть;

глобальное партнерство.

По словам Виктора Ляшко, за последние пять лет 167 украинских специалистов прошли международные учения по полевой эпидемиологии. Также он добавил, что каждый год количество поступающих на специальность Эпидемиология интернов увеличивается.

В 2020 году — 14 интернов, в 2022 — 70 интернов, и такая тенденция будет сохраняться.

Однако главной проблемой человечества в целом и Украины в частности, Минздрав видит устойчивость к антибиотикам, то есть когда существующие формулы лекарств перестают действовать.

Минздрав сейчас тесно сотрудничает с ВОЗ и центрами контроля и профилактики болезней Европы и США для быстрого и эффективного реагирования на возможные угрозы.

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