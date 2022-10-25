Чтение поможет и здесь: 7 лучших книг для защиты от эпидемий

Мы не можем защититься от всех микробов и вирусов, но должны укрепить иммунитет, чтобы не заболеть или скорее выздороветь. Предлагаем вместе с книжной платформой Yakaboo книги о пандемии, вирусах, болезнях и успешных стратегиях борьбы с ними. Читай и береги себя!

Век пандемий. История глобальных инфекций от испанского гриппа до COVID-19

Марк Хонигсбом

Многое случается с нами впервые. Но это совсем не новинка для человечества. О некоторых эпидемиях мы кое-что знаем: СПИД, эбола, зика, грипп-испанка, а недавно познакомились с COVID-19.

Но о некоторых болезнях мы даже не слышали: например, легочная чума или попугайная лихорадка.

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Читай уникальное исследование истории науки, медицинской социологии, экологии болезней, вирусологии, погружаясь в драматические истории людей и человечества. Ведь паника и нехватка элементарных знаний — хуже самой болезни.

Вирусосфера. От простуды до COVID – зачем человечеству вирусы

Фрэнк Райан

Пора тщательно изучить, с кем мы имеем дело. Вирусы — небелковая форма жизни, а это значит, что они – как инопланетяне. Нет больше на земле ничего подобного. Они совсем отличаются от нас.

Эта книга о том, что такое вирусы, откуда происходят их новые разновидности и почему всегда есть новые вирусы. Какая миссия у вирусов и было бы нам лучше без них?

Спойлер: оказывается, без вирусов не обойтись, но мы можем смягчить их угрозу. Давай- изучать этих странных существ и брать на вооружение знания об их слабых сторонах.

Естественная защита. Работа иммунной системы в четырех детективных историях

Мэтт Риктел

У тебя слабый или сильный иммунитет? Что это значит и как защита работает на уровне клеток и тканей? Все защитные реакции организма — красивые, как изысканные шахматные партии, совершенны на клеточном и тканевом уровнях.

Однако возбудители болезней изучают стратегии иммунной системы и находят обходные пути. А бывает так, что организм дает сбой и начинает работать против себя.

Вот тогда и происходят очень странные истории в духе доктора Хауса. Читай четыре научных детектива о лечении, которые открывают самые интересные и важнейшие тайны болезней и исцеления.

Удивительный иммунитет. Об антителах, инфекциях и других интересных особенностях иммунной системы

Филипп Детмер

Держать ноги в тепле, что упало — то пропало, мой руки перед едой и не сбивай температуру, пусть организм борется. Кажется, это все, что необходимо знать об иммунитете.

На самом деле — нет. Автор этой книги, основатель познавательной платформы Kurzgesagt, с более чем 14 миллионами подписчиков на YouTube, приглашает в путешествие по крепким фортификационным сооружениям нашего организма, от защитных механизмов которого действительно зависит все.

Как вирусы попадают внутрь клеток, что происходит при лихорадке, как вырабатываются антитела и почему нас поражают аллергия или рак? Подробно и с юмором о важной и актуальной теме.

Просто о науке. Эти невероятные вирусы

Наталья Бушковская

Детям обязательно нужно знать о вирусах: об их природе, изменчивости и о том, как оставаться здоровыми. Медицинская журналистка Наталья Бушковская создала целую детскую энциклопедию о вирусах.

Юные читатели узнают о том, как люди выделили вирусы среди других патогенов, какими вирусными болезнями точно уже болел каждый школьник, бывают ли “хорошие” вирусы и как вести себя во время вирусного заболевания?

Рецензировала текст эксперт по микробиологии и известная лектор Елена Ливинская. В книге полно ярких иллюстраций, так что ее будет интересно не только читать, но и рассматривать.

Микробам не читать! Книга о вакцинах

Соня Зелена

Инфекции есть, о них много известно, понятно, что нужно укреплять иммунитет здоровым образом жизни. Но это еще не всё. Вакцины — последний рубеж обороны в борьбе с микробами и вирусами.

О слаженной работе прививок и иммунитета рассказывают герои остроумной истории для детей.

Девочка Маричка и ее котенок сначала оказываются в настоящей лаборатории, где можно рассмотреть микробов под микроскопом и увидеть, как наше тело дает им отпор.

Затем изучают историю вакцин и технологию их изготовления на фармзаводе. Кстати, в конце книги юный читатель может помочь героям создать собственную вакцину против неизвестных инфекций.

Оно заразное. Инфекционный мир патогенов и микробов

Дженнифер Харди

Микроорганизмы живут повсюду. Что теперь делать: дезинфицировать все поверхности, мыться по десять раз в день и везде ходить в герметичном комбинезоне? Вовсе нет.

Книга Оно заразное станет проводником для детей в причудливом микроскопическом мире патогенов.

Как они живут, растут, меняют человечество и что мы делаем для того, чтобы остановить их распространение — об этом и многом другом расскажет эпидемиологический детектив Дженнифер Харди — доктора наук, старшей научной сотрудницы Центра борьбы с болезнями Британской Колумбии и доцент Школы населения и общественного здоровья.

Ранее мы рассказывали о конкурсантах премии Книга года BBC 2022.

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