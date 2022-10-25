Читання допоможе і тут: 7 найкращих книжок для захисту від епідемій

Ми не можемо захиститися від усіх мікробів та вірусів, але мусимо зміцнити імунітет, щоб не захворіти чи швидше одужати. Пропонуємо разом із книжковою платформою Yakaboo книжки про пандемію, віруси, хвороби та успішні стратегії боротьби з ними. Читай й бережи себе!

Століття пандемій. Історія глобальних інфекцій від іспанського грипу до COVID-19

Марк Хоніґсбом

Багато з того, що стається з нами, трапляється вперше. Але це зовсім не новинка для людства. Про деякі епідемії ми дещо знаємо: СНІД, ебола, зіка, грип-іспанка, а нещодавно познайомились з COVID-19.

А про деякі хвороби ми навіть не чули: наприклад, легенева чума або папужа лихоманка. Читай унікальне дослідження з історії науки, медичної соціології, екології хвороб, вірусології, занурюючись у драматичні історії людей і людства. Адже паніка і брак елементарних знань — гірше самої хвороби.

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Вірусосфера. Від застуди до COVID – навіщо людству віруси

Френк Раян

Час ретельно вивчити, з ким ми маємо справу. Віруси — небілкова форма життя, а це значить, що вони, як прибульці з інших планет. Немає більше на землі нічого подібного. Вони зовсім відмінні від нас.

Ця книжка про те, що таке віруси, звідки походять нові їхні різновиди та чому завжди є нові віруси. Яка місія у вірусів і чи було б нам краще без них?

Спойлер: виявляється, без вірусів не обійтись, втім, ми можемо пом’якшити їхню загрозу. Тож вивчаймо цих дивних істот та беремо на озброєння знання про їхні слабкі сторони.

Природний захист. Робота імунної системи у чотирьох детективних історіях

Метт Ріктел

У тебе слабкий чи сильний імунітет? Що це означає і як захист працює на рівні клітин та тканин? Усі захисні реакції організму — красиві, як вишукані шахові партії, досконалі на клітинному та тканинному рівнях.

Проте збудники хвороб “вивчають” стратегії імунної системи та знаходять обхідні шляхи. А буває так, що організм дає збій і починає працювати проти себе.

От тоді й відбуваються дуже дивні історії у дусі доктора Хауса. Читай чотири наукові детективи про лікування, які відкривають найцікавіші та найважливіші таємниці хвороб та зцілення.

Дивовижний імунітет. Про антитіла, інфекції та інші цікавинки імунної системи

Філіп Детмер

Тримати ноги у теплі, що впало — те пропало, мий руки перед вживанням їжі та не збивай температуру, нехай організм бореться. Здається, це все, що потрібно знати про імунітет.

Насправді — ні. Автор цієї книжки, засновник пізнавальної платформи Kurzgesagt з понад 14 мільйонами підписників на YouTube, запрошує до подорожі міцною фортифікаційною спорудою нашого організму, від захисних механізмів якої дійсно залежить усе.

Як віруси потрапляють всередину клітин, що насправді відбувається при лихоманці, як виробляються антитіла та чому нас вражають алергія чи рак? Докладно та з гумором про важливу й актуальну тему.

Просто про науку. Ці неймовірні віруси

Наталія Бушковська

Дітям обов’язково треба знати про віруси: про їхню природу, мінливість і те, як залишатися здоровими. Медична журналістка Наталія Бушковська створила цілу дитячу енциклопедію про віруси.

Юні читачі дізнаються про те, як люди вирізнили віруси серед інших патогенів, на які вірусні хвороби точно вже хворів кожен школяр, чи бувають “хороші” віруси та як поводитися під час вірусного захворювання?

Рецензувала текст експертка з мікробіології та відома лекторка Олена Лівінська. У книжці повно яскравих ілюстрацій, тож її буде цікаво не лише читати, а й роздивлятися.

Мікробам не читати! Книжка про вакцини

Соня Зелена

Інфекції є, про них багато відомо, зрозуміло, що треба укріплювати імунітет здоровим способом життя. Але це ще не все. Вакцини — останній рубіж оборони у боротьбі з мікробами та вірусами.

Про злагоджену роботу щеплень та імунітету розповідають герої дотепної історії для дітей.

Дівчинка Марічка та її кошеня спочатку опиняються у справжній лабораторії, де можна роздивитися мікробів під мікроскопом і побачити, як саме наше тіло дає їм відсіч.

Потім вивчають історію вакцин та технологію їх виготовлення на фармзаводі. До речі, наприкінці книжки юний читач може допомогти героям створити власну вакцину проти досі невідомих інфекцій.

Воно заразне. Інфекційний світ патогенів та мікробів

Дженніфер Гарді

Мікроорганізми живуть скрізь. Що ж тепер робити: дезінфікувати всі поверхні, митися по десять разів на день та скрізь ходити у герметичному комбінезоні? Зовсім ні.

Книга Воно заразне стане провідником дітей у химерному мікроскопічному світі патогенів.

Як вони живуть, зростають, змінюють людство і що ми робимо для того, аби зупинити їхнє поширення — про це та багато іншого розповість “епідеміологічний детектив” Дженніфер Ґарді — докторки наук, старшої наукової співробітниці Центру боротьби з хворобами Британської Колумбії і доцентки Школи населення та громадського здоров’я.

Раніше ми розповідали про конкурсантів премії Книга року BBC 2022.

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