Поверни живим: як кияни можуть купити книги для бійців на фронті

Наші воїни днями та ночами боронять українську землю, наші спокійні сни та результативні дні. Але для того, щоб усі ці перемоги й надалі здійснювалися, необхідно підіймати українським військовим бойовий дух.
Муніципальна книгарня Сяйво книги спільно з підрозділом Культурний десант ініціювала книжкову акцію Поверни живим з метою підтримати бойовий дух української армії.
Як повідомляють у Київській міській раді, кияни можуть придбати книжку та передати її українським воїнам, у такий спосіб підтримуючи їхній зв’язок зі світом літератури та доброго слова.
Кияни та гості міста можуть придбати літературу зі списку, запропонованого книгарнею, зі знижкою 20% та вкласти у книгу листівку з побажаннями. Вже 14 жовтня Культурний десант доставить першу партію зібраної літератури на Схід, — пояснюють у КП Міський магазин.
Кияни та гості міста можуть придбати літературу зі списку, запропонованого книгарнею, зі знижкою 20% та вкласти у книгу листівку з побажаннями. Вже 14 жовтня Культурний десант доставить першу партію зібраної літератури на Схід, — пояснюють у КП Міський магазин.
— Наша команда чекатиме, що сам боєць поверне прочитану книгу після війни, що стане своєрідним символом життя та нашої культури, яка рятує навіть у найтемніші часи.
Pexels
Алгоритм пояснюють самі організатори ініціативи:
Збір триватиме до 30 листопада 2022 року в муніципальній книгарні Сяйво книги, за адресою: вулиця Велика Васильківська, 6.
А за участь та підтримку наших військових книгарня надає знижку у розмірі 10% на наступну покупку.
До речі, про важливість книги у воєнних реаліях говорив і військовий, що боронив Азовсталь у Маріуполі, Михайло Діанов: у полоні книга прирівнювалася до пачки цигарок.
Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!