Поверни живим: як кияни можуть купити книги для бійців на фронті

Наші воїни днями та ночами боронять українську землю, наші спокійні сни та результативні дні. Але для того, щоб усі ці перемоги й надалі здійснювалися, необхідно підіймати українським військовим бойовий дух.

Муніципальна книгарня Сяйво книги спільно з підрозділом Культурний десант ініціювала книжкову акцію Поверни живим з метою підтримати бойовий дух української армії.

Як повідомляють у Київській міській раді, кияни можуть придбати книжку та передати її українським воїнам, у такий спосіб підтримуючи їхній зв’язок зі світом літератури та доброго слова.

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Кияни та гості міста можуть придбати літературу зі списку, запропонованого книгарнею, зі знижкою 20% та вкласти у книгу листівку з побажаннями. Вже 14 жовтня Культурний десант доставить першу партію зібраної літератури на Схід, — пояснюють у КП Міський магазин.

— Наша команда чекатиме, що сам боєць поверне прочитану книгу після війни, що стане своєрідним символом життя та нашої культури, яка рятує навіть у найтемніші часи.

Як придбати книгу для військових?

Алгоритм пояснюють самі організатори ініціативи: Людина купує книгу з орієнтовного списку у Сяйво книги зі знижкою 20%.

У книгу можна додати лист чи листівку з добрими словами, побажаннями, своїми враженнями від книги та за бажанням — свої контакти для подальшого листування з військовим, який цю книгу отримає.

У рамках збору проходить літературний вечір Культурний десант. Осінні читання.

14 жовтня Культурний десант відвозить першу партію отриманих книг на Схід України.

Які терміни проведення ініціативи? Збір триватиме до 30 листопада 2022 року в муніципальній книгарні Сяйво книги, за адресою: вулиця Велика Васильківська, 6. А за участь та підтримку наших військових книгарня надає знижку у розмірі 10% на наступну покупку. До речі, про важливість книги у воєнних реаліях говорив і військовий, що боронив Азовсталь у Маріуполі, Михайло Діанов: у полоні книга прирівнювалася до пачки цигарок.

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