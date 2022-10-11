Верни живим: как киевляне могут купить книги для военных на фронте

Наши воины днями и ночами защищают украинскую землю, наши спокойные сны и результативные дни. Но для того, чтобы все эти победы и дальше осуществлялись, необходимо поднимать украинским военным боевой дух.

Муниципальный книжный магазин Сяйво книги совместно с подразделением Культурний десант инициировал книжную акцию Верни живим с целью поддержания боевого духа украинской армии.

Как сообщают в Киевском городском совете, киевляне могут приобрести книгу и передать ее украинским воинам, таким образом поддерживая их связь с миром литературы и доброго слова.

Сейчас также смотрят

Киевляне и гости города могут приобрести литературу из списка, предложенного книжным магазином, со скидкой 20% и вложить в книгу открытку с пожеланиями.

Уже 14 октября Культурний десант доставит первую партию собранной литературы на Восток, — объясняют в КП Міський магазин.

— Наша команда будет ждать, что сам боец ​​вернет прочитанную книгу после войны, которая станет своеобразным символом жизни и нашей культуры, спасающей даже в самые темные времена.

Как купить книгу для военных?

Алгоритм объясняют сами организаторы инициативы:

Человек покупает книгу из ориентировочного списка в Сяйво книги со скидкой 20%.

В книгу можно вложить письмо или открытку с добрыми словами, пожеланиями, своими впечатлениями от книги и, по желанию, свои контакты для дальнейшего общения с военным, который эту книгу получит.

В рамках сбора проходит литературный вечер Культурний десант. Осінні читання.

14 октября Культурний десант отвезет первую партию полученных книг на Восток Украины.

Какие сроки проведения инициативы?

Сбор продлится до 30 ноября 2022 года в муниципальном книжном магазине Сяйво книги, по адресу: улица Большая Васильковская, 6.

А за участие и поддержку наших военных книжный магазин предоставляет скидку в размере 10% на следующую покупку.

Кстати, о важности книги в военных реалиях говорил и защитник Азовстали Михаил Дианов: в плену книга приравнивалась к пачке сигарет.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!