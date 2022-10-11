Верни живим: как киевляне могут купить книги для военных на фронте

Наши воины днями и ночами защищают украинскую землю, наши спокойные сны и результативные дни. Но для того, чтобы все эти победы и дальше осуществлялись, необходимо поднимать украинским военным боевой дух.
Муниципальный книжный магазин Сяйво книги совместно с подразделением Культурний десант инициировал книжную акцию Верни живим с целью поддержания боевого духа украинской армии.
Как сообщают в Киевском городском совете, киевляне могут приобрести книгу и передать ее украинским воинам, таким образом поддерживая их связь с миром литературы и доброго слова.
Киевляне и гости города могут приобрести литературу из списка, предложенного книжным магазином, со скидкой 20% и вложить в книгу открытку с пожеланиями.
Киевляне и гости города могут приобрести литературу из списка, предложенного книжным магазином, со скидкой 20% и вложить в книгу открытку с пожеланиями.
Уже 14 октября Культурний десант доставит первую партию собранной литературы на Восток, — объясняют в КП Міський магазин.
— Наша команда будет ждать, что сам боец вернет прочитанную книгу после войны, которая станет своеобразным символом жизни и нашей культуры, спасающей даже в самые темные времена.
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Алгоритм объясняют сами организаторы инициативы:
Сбор продлится до 30 ноября 2022 года в муниципальном книжном магазине Сяйво книги, по адресу: улица Большая Васильковская, 6.
А за участие и поддержку наших военных книжный магазин предоставляет скидку в размере 10% на следующую покупку.
Кстати, о важности книги в военных реалиях говорил и защитник Азовстали Михаил Дианов: в плену книга приравнивалась к пачке сигарет.
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