Сильні, корисні, дотепні: конкурсанти премії Книга року BBC 2022

У країні війна, а вони книжки читають? Так! Вісімнадцятий рік поспіль у BBC News Україна оголосили про старт конкурсу Книга року 2022. Всі з нетерпінням чекатимуть на листи переможців. Чи будуть цьогоріч переможцями особливі, актуальні у воєнний час книжки?

Видавництво Yakaboo Publishing представляє своїх “конкурсантів” з нішевого нонфікшну та дитячої літератури, а також розповідає про книжки-переможці 2020-2021 років.

1937, Максим Савчук

Яким страшним і могутнім здавався кум Путіна ще рік тому. А потім його “велич” здуло разом із зачіскою за одну ніч. Але не зовсім раптово. Кілька років поспіль темні оборудки подружжя Медведчука-Марченко розслідував та викривав публічно журналіст проекту Схеми. Корупція в деталях Максим Савчук.

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Копітка робота у реєстрах власників виливалась у незручні запитання чоловічку у броньованому мерседесі з промовистим номерним знаком 1937. Чоловічок відмовчувався, а ось факти грабунку України в обхід санкцій говорили промовисто.

Аж до самої карколомної втечі та арешту. Блискучий журналістський детектив вартий уваги кожного небайдужого громадянина. До того ж книжку можна вважати вдалим прикладом журналістської роботи та пропонувати студентам журфаків.

Наш рівень довіри до ЗСУ виправдано високий. Журналістка Новинарні, воєнна кореспондентка Анастасія Федченко зібрала 11 щемких та натхненних історій про наших військових, яких війна, що точилася на сході України з 2014 року, змінила назавжди.

У когось поранене тіло, у когось поранена душа. Але всі ці супергерої вражають своїм життєлюбством та силою духу: бігають марафони та покоряють гори на протезах, стрибають з парашутом та здобувають медалі на спортивних змаганнях, працюють, подорожують і народжують дітей.

У кожного свій шлях і свій темп: хтось досі не може спокійно згадувати момент поранення, а хтось жорстко жартує про втрачені кінцівки. Ці історії змушують плакати, сміятися, холонути від жаху й дивуватися світлу, якому є місце навіть на війні.

Мікробам не читати, Соня Зелена

Ми не можемо вберегти наших дітей від усього. Але можемо дати їм знання та інструменти для самозахисту від інфекційних хвороб. А щоб діти не знудилися від наших лекцій та повчань, є письменниця та сімейна лікарка Соня Зелена.

Її книжка з веселими персонажами, що досліджують світ мікробіології та імунології, точно сподобається допитливим дітлахам. У книжці, зокрема, йдеться про шляхи винайдення та розробки вакцин у минулому та сьогоденні, де дуже важливе місце посідають українські вчені.

То ж тепер можна бути за дітей спокійними — вони знають, як оборонятися від шкідливих мікробів. Звісно якщо не дадуть їм почитати цю книжку!

Успішні роботи Книги року BBC 2021

Швидконіжка і дуже велосипедна пригода, Юрій та Тетяна Гайдай

Велосипед — це чудові прогулянки та надзвичайні пригоди. У веломандрівку відправляються Олесь та його тато. Вирушають вони з містечка біля гір аж до самого моря. Дорогою вони зустрічають цікавих людей та розкривають важливу таємницю, а Олесь ще й встигає подорослішати.

Художня оповідь доповнена цікавими пізнавальними вставками. Маленькі та великі читачі довідаються про особливу хромольку і магічний герметик, навчаться відрізняти міський велосипед від гірського і з’ясують, як підготуватися до двоколісної подорожі.

Книжка увійшла до довгого списку премії Дитяча Книга року BBC-2021.

Кажуть, що всі діти люблять бігати й ганяти просто так. Один Непосидючка Тео бігає свідомо, адже мама пояснила йому, як це круто. Тео знає багато про бігунів, та все ж, коли він готується взяти участь у дитячому забігу, в його голові зринає безліч запитань.

Що потрібно для того, аби стати чемпіоном? Крім цікавої історії Тео, у книзі є пізнавальна інформація: як харчуватись юним бігунам, як вибрати зручні кросівки, що таке пульс, що таке марафони, півмарафони й дитячі забіги та як узяти у них участь.

Книжка увійшла до короткого списку премії Дитяча Книга року ВВС-2020. За результатами рейтингу Топ БараБуки вона також здобула звання Дебют року в прозі.

Нещодавно Yakaboo Publishing презентував серію електронних книг Yaka Школа. Знайти книги відомих українських авторів можеш у нашому матеріалі.

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