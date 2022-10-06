Сильные, полезные, остроумные: конкурсанты премии Книга года BBC 2022

В стране война, а они читают книги? Да! Восемнадцатый год подряд в BBC News Украина объявили о старте конкурса Книга года 2022. Все с нетерпением будут ждать списки победителей. Будут ли победители в этом году особые, актуальные в военное время книги?

Издательство Yakaboo Publishing представляет своих “конкурсантов” по нишевому нонфикшену и детской литературе, а также рассказывает о книгах-победителях 2020-2021 годов.

1937, Максим Савчук

Каким страшным и могучим казался кум Путина еще год назад. А потом его “величие” сдуло вместе с прической за одну ночь. Но не совсем внезапно. Несколько лет подряд темные сделки супругов Медведчука-Марченко расследовал и разоблачал публично журналист проекта Схемы. Коррупция в подробностях Максим Савчук.

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Кропотливая работа в реестрах владельцев выливалась в неудобные вопросы человечку в бронированном мерседесе с красноречивым номерным знаком 1937 года. Мужчина отмалчивался, а вот факты грабежа Украины в обход санкций говорили красноречиво.

Вплоть до самого головокружительного бегства и ареста. Блестящий журналистский детектив заслуживает внимания каждого небезразличного гражданина. К тому же, книгу можно считать удачным примером журналистской работы и предлагать студентам журфаков.

Вони перемогли. 11 історій про людей з ранами, Анастасия Федченко

Наш уровень доверия к ВСУ оправданно высок. Журналистка Новинарни, военная корреспондентка Анастасия Федченко собрала 11 щемящих и вдохновенных историй о наших военных, которых война, продолжавшаяся на востоке Украины с 2014 года, изменила навсегда.

У кого-то ранено тело, у кого-то ранена душа. Но все эти супергерои поражают своим жизнелюбием и силой духа: бегают марафоны и покоряют горы на протезах, прыгают с парашютом и медали на спортивных соревнованиях, работают, путешествуют и рожают детей.

У каждого свой путь и свой темп: кто до сих пор не может спокойно вспоминать момент ранения, а кто жестко шутит об потерянных конечностях. Эти истории заставляют плакать, смеяться, остывать от ужаса и удивляться свету, которому есть место даже на войне.

Мікробам не читати, Соня Зелена

Мы не можем уберечь наших детей от всего. Но мы можем дать им знания и инструменты для самозащиты от инфекционных болезней. А чтобы дети не скучали от наших лекций и поучений, есть писательница и семейный врач Соня Зелена.

Ее книга с веселыми персонажами, исследующими мир микробиологии и иммунологии, точно понравится любознательным ребятишкам. В книге, в частности, речь идет о путях изобретения и разработке вакцин в прошлом и настоящем, где очень важное место занимают украинские ученые.

Так что теперь можно быть за детей спокойными — они знают, как защищаться от вредных микробов. Конечно, если дадут им почитать эту книгу!

Успешные работы Книги года BBC 2021

Швидконіжка і дуже велосипедна пригода, Юрий и Татьяна Гайдай

Велосипед — это замечательные прогулки и удивительные приключения. В велопутешествие отправляются Олесь и его отец. Отправляются они из городка у гор до самого моря. По дороге они встречают интересных людей и раскрывают важную тайну, а Олесь еще и успевает повзрослеть.

Художественный рассказ дополнен интересными познавательными вставками. Маленькие и большие читатели узнают об особой хромольке и магическом герметике, научатся отличать городской велосипед от горного и выяснят, как подготовиться к двухколесному путешествию.

Книга вошла в длинный список премии Детская Книга года BBC-2021.

Говорят, что все дети любят бегать и гонять просто так. Один непоседливый Тео бегает сознательно, ведь мама объяснила ему, как это круто. Тео знает многое о бегунах, но все же, когда он готовится принять участие в детском забеге, в его голове возникает множество вопросов.

Что нужно для того, чтобы стать чемпионом? Кроме интересной истории Тео, в книге есть познавательная информация: как питаться юным бегунам, как выбрать удобные кроссовки, что такое пульс, марафоны, полумарафоны и детские забеги и как принять в них участие.

Книга вошла в краткий список премии Детская Книга года ВВС-2020. По результатам рейтинга Топ БараБуки она также получила звание Дебют года в прозе.

Недавно Yakaboo Publishing презентовал серию электронных книг Yaka Школа. Найти книги известных украинских авторов можешь в нашем материале.

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