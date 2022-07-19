Как уберечь суставы во время войны. Самостоятельный чекап и пошаговые рекомендации при болях

Во время войны не всегда можно найти время и возможность сходить к врачу, когда что-то беспокоит. Однако нужно знать и понимать, когда начинает прогрессировать болезнь и как оказать помощь без вреда для здоровья.

Боли в суставах часто сигнализируют о развитии болезней: ревматоидный артрит, остеопороз и т.д.

Как самостоятельно провести чекап суставов и оказать помощь, рассказали специалисты платформы Береги себя.

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Боль в суставах: причины

Большинство причин, по которым болят суставы и развиваются ревматологические болезни, аутоиммунные. То есть такие, которые спровоцировали клетки и ткани собственного организма.

Аутоиммунные причины:

возраст;

старая травма;

бурсит — отек бурсы, небольшого наполненного жидкостью мешочка, выполняющего функцию подушки между костью и подвижными частями тела: мышцами, сухожилиями, кожей;

эндокринные заболевания. Например, гиперпаратиреоз, сахарный диабет, гипотиреоз — факторы вторичного остеоартрита;

псориаз;

подагра или подагрический артрит возникает из-за нарушения обмена мочевой кислоты, которая оседает в мягкие ткани и вызывает артрит;

ревматоидный артрит — поражает мелкие суставы пальцев обеих рук или ног. Этот вид встречается в три раза чаще у женщин.

Выявить первые признаки можно по утренней скованности. Человеку понадобится время, чтобы “разработать суставы” и приступить к повседневной активности.

Остеопороз — системное заболевание костной системы, характерными проявлениями которого является снижение костной массы, изменение ее структуры на микроуровне, повышенная хрупкость костей.

Бывают случаи, когда причиной ревматологических проблем являются посторонние организмы или соединения вирусов, микроорганизмов.

К таким причинам можно отнести:

Урогенитальные, острые кишечные инфекции. Например, иерсиниоз, сальмонеллез, хламидиоз могут стать причиной реактивного артрита. Если причина именно в инфекции, это будет выражено асимметричными суставами ног.

Вирусные гепатиты — группа инфекционных заболеваний, вызываемых вирусами и передающихся от человека человеку, преимущественно они поражают печень.

Укус клеща может вызвать Лайм-Борелиоз — инфекционную болезнь, часто провоцирующую артрит, или мигрирующую эритрему.

Остеопороз

Одним из самых серьезных видов артрита является остеопороз, ведь в результате этого заболевания разрушается костная ткань.

Обнаружить его можно по следующим признакам:

Если у ближайших родственников есть остеопороз. У тебя период постменопаузы. Твоя менопауза вызвана хирургическим вмешательством. Ты худой(-ая). Ты проходила гормональную терапию более трех месяцев. Есть много физической активности. Дневной рацион беден кальцием. Ты куришь. Употребляешь алкоголь в большом количестве.

Если ты можешь отследить в себе и своем образе жизни большинство из этих признаков, то вполне вероятно, что у тебя может развиваться остеопороз.

Это совершенно не значит, что он у тебя есть, для его диагностирования необходима профессиональная проверка. И все же есть повод больше беспокоиться о своих суставах.

Как оценить состояние суставов?

В причинах и заболеваниях мы разобрались, а как понять, что пора идти к врачу? Сначала нужно ответить “да/нет” на эти вопросы:

Мои суставы болят? Они горячие? Они припухли? Есть желание разогреть суставы и утренняя скованность? Она длится более 20-30 минут? Моя температура тела повышена?

Теперь посчитай количество утвердительных ответов и определи свой результат:

0-1 — можно жить и подождать немного.

2-3 — нужен врач, не медли.

3-6 — вероятно, нужна стационарная помощь.

Что делать при сильных болях в суставах?

Если тебя внезапно застала боль в суставах, то нужно правильно оказать помощь. Важно не навредить себе еще больше.

Первый шаг — оставь в покое, не перегружай пораженный сустав и не согревай его. Далее можно обезболить сустав местно с помощью мази или спрея с диклофенаком, повторять обезболивание два – три раза в день.

Не забудь проконсультироваться со своим семейным врачом, в телефонном режиме опиши симптомы. Так тебе смогут посоветовать, что делать дальше и стоит ли ехать в больницу.

Ошибки в лечении суставов

Несмотря на то, что такая помощь самая действенная, этого может показаться мало. Ты откроешь тетрадь бабушки с записями народных методов лечения и сделаешь своим суставам еще хуже.

Нельзя:

Греть суставы.

Смазывать их йодом, зеленкой, спиртом, синькой и пр.

Самостоятельно вырезать что-то.

Вымывать соли из суставов и вправлять их самостоятельно.

Пить недоказательные БАДы и хондропротекторы.

Сдавать ревмопробы и прикладывать их к ранам.

Мы часто совершаем ошибки в самолечении, которые вредят нашему организму. Мы рассказали о пяти самых распространенных ошибках при лечении боли в спине.

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