Как уберечь суставы во время войны. Самостоятельный чекап и пошаговые рекомендации при болях

Во время войны не всегда можно найти время и возможность сходить к врачу, когда что-то беспокоит. Однако нужно знать и понимать, когда начинает прогрессировать болезнь и как оказать помощь без вреда для здоровья.
Боли в суставах часто сигнализируют о развитии болезней: ревматоидный артрит, остеопороз и т.д.
Как самостоятельно провести чекап суставов и оказать помощь, рассказали специалисты платформы Береги себя.
Большинство причин, по которым болят суставы и развиваются ревматологические болезни, аутоиммунные. То есть такие, которые спровоцировали клетки и ткани собственного организма.
Выявить первые признаки можно по утренней скованности. Человеку понадобится время, чтобы “разработать суставы” и приступить к повседневной активности.
Бывают случаи, когда причиной ревматологических проблем являются посторонние организмы или соединения вирусов, микроорганизмов.
Одним из самых серьезных видов артрита является остеопороз, ведь в результате этого заболевания разрушается костная ткань.
Обнаружить его можно по следующим признакам:
Фото: Pexels
Если ты можешь отследить в себе и своем образе жизни большинство из этих признаков, то вполне вероятно, что у тебя может развиваться остеопороз.
Это совершенно не значит, что он у тебя есть, для его диагностирования необходима профессиональная проверка. И все же есть повод больше беспокоиться о своих суставах.
В причинах и заболеваниях мы разобрались, а как понять, что пора идти к врачу? Сначала нужно ответить “да/нет” на эти вопросы:
Теперь посчитай количество утвердительных ответов и определи свой результат:
0-1 — можно жить и подождать немного.
2-3 — нужен врач, не медли.
3-6 — вероятно, нужна стационарная помощь.
Если тебя внезапно застала боль в суставах, то нужно правильно оказать помощь. Важно не навредить себе еще больше.
Первый шаг — оставь в покое, не перегружай пораженный сустав и не согревай его. Далее можно обезболить сустав местно с помощью мази или спрея с диклофенаком, повторять обезболивание два – три раза в день.
Не забудь проконсультироваться со своим семейным врачом, в телефонном режиме опиши симптомы. Так тебе смогут посоветовать, что делать дальше и стоит ли ехать в больницу.
Несмотря на то, что такая помощь самая действенная, этого может показаться мало. Ты откроешь тетрадь бабушки с записями народных методов лечения и сделаешь своим суставам еще хуже.
Нельзя:
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