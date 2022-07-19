Як вберегти суглоби під час війни. Самостійний чекап та покрокові рекомендації при болях

Під час війни не завжди можна знайти час та можливість сходити до лікаря, коли щось турбує. Однак треба знати й розуміти, коли починає прогресувати хвороба і як надати собі допомогу без шкоди для здоров’я.

Біль у суглобах часто сигналізує про розвиток хвороб: ревматоїдний артрит, остеопороз тощо.

Як самостійно провести чекап суглобів та надати допомогу, розповіли фахівці платформи Бережи себе.

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Біль у суглобах: причини

Більшість причин, через які болять суглоби та розвиваються ревматологічні хвороби, аутоімунні. Тобто такі, які спровокували клітини та тканини власного організму.

Аутоімунні причини:

вік;

стара травма;

бурсит — набряк бурси, невеликого наповненого рідиною мішечка, який виконує функцію подушки між кісткою та рухомими частинами тіла: м’язами, сухожилками, шкірою;

ендокринні захворювання. Наприклад, гіперпаратиреоз, цукровий діабет, гіпотиреоз — чинники вторинного остеоартриту;

псоріаз;

подагра або подагричний артрит виникає через порушення обміну сечової кислоти, яка осідає у м‘які тканини та викликає артрит;

ревматоїдний артрит — вражає дрібні суглоби пальців обох рук або ніг. Цей вид зустрічається утричі частіше серед жінок.

Виявити перші ознаки можна за ранковою скутістю. Людині знадобиться час, щоб “розробити суглоби” і приступити до повсякденної активності.

Остеопороз — системне захворювання кісткової системи, характерними проявами якого є зниження кісткової маси, зміна її структури на мікрорівні, підвищена крихкість кісток.

Трапляються випадки, коли причиною ревматологічних проблем є сторонні організми чи сполуки вірусів, мікроорганізмів.

До таких причин можна віднести:

Урогенітальні, гострі кишкові інфекції. Наприклад, ієрсиніоз, сальмонельоз, хламідіоз можуть стати причиною реактивного артриту.

Вірусні гепатити — група інфекційних захворювань, що викликаються вірусами та передаються від людини до людини, переважно уражають печінку.

Укус кліща може викликати Лайм-Бореліоз — інфекційну хворобу, яка часто провокує артрит або мігруючу еритрему.

Остеопороз

Одним із найсерйозніших видів артриту є остеопороз, адже внаслідок цього захворювання руйнується кісткова тканина.

Виявити його можна за такими ознаками:

Якщо у найближчих родичів є остеопороз. У тебе період постменопаузи. Твоя менопауза викликана хірургічним втручанням. Ти худий(-а). Ти проходила гормональну терапію більш ніж три місяці. Є багато фізичної активності. Денний раціон бідний на кальцій. Ти палиш. Вживаєш алкоголь у великій кількості.

Якщо ти можеш відслідкувати у собі та своєму способі життя більшість із цих однак, то, цілком імовірно, що в тебе може розвиватися остеопороз.

Зовсім не означає, що він у тебе є, для його діагностування необхідна фахова перевірка. Та все-таки є привід більше турбуватися про свої суглоби.

Як оцінити стан суглобів?

У причинах ми розібралися, а як зрозуміти, що час іти до лікаря? Спочатку потрібно відповісти “так/ні” на ці питання:

Мої суглоби болять? Вони гарячі? Вони припухлі? Є бажання “розрухати” суглоби / ранкова скутість? Вона триває понад 20-30 хвилин? Моя температура тіла підвищена?

Тепер порахуй кількість стверджувальних відповідей і визнач свій результат:

0-1 — можна жити і трохи почекати

2-3 — потрібен лікар, не зволікай

3-6 — імовірно, потрібна стаціонарна допомога

Що робити при сильних болях у суглобах?

Якщо тебе раптово застав біль у суглобах, треба правильно надати допомогу. Важливо не нашкодити собі ще більше.

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Перший крок — дай собі спокій, не перевантажуй уражений суглоб та не зігрівай його. Далі можна знеболити суглоб місцево за допомогою мазі або спрею з диклофенаком, повторювати знеболення двічі – тричі на день.

Не забудь проконсультуватися зі своїм(-єю) сімейним(-ою) лікарем(-кою), в телефонному режимі опиши симптоми. Так тобі зможуть порадити, що робити далі й чи варто їхати до лікарні.

Помилки у лікуванні суглобів

Хоча така допомога є найдієвішою, цього може здатися замало. Ти відкриєш зошит бабусі з записами народних методів лікування і зробиш своїм суглобам гірше.

Не можна:

Гріти суглоби. Змащувати їх йодом, зеленкою, спиртом, синькою тощо. Самостійно вирізати щось. Вимивати солі із суглобів та вправляти їх самостійно. Пити недоказові БАДи та хондропротектори. Здавати ревмопроби та прикладати їх до “ран”.

Ми часто робимо помилки у самолікуванні, які шкодять нашому організму. Розповідаємо про п’ять найпоширеніших помилок при лікуванні болю в спині.

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