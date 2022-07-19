Як вберегти суглоби під час війни. Самостійний чекап та покрокові рекомендації при болях

Під час війни не завжди можна знайти час та можливість сходити до лікаря, коли щось турбує. Однак треба знати й розуміти, коли починає прогресувати хвороба і як надати собі допомогу без шкоди для здоров’я.
Біль у суглобах часто сигналізує про розвиток хвороб: ревматоїдний артрит, остеопороз тощо.
Як самостійно провести чекап суглобів та надати допомогу, розповіли фахівці платформи Бережи себе.
Більшість причин, через які болять суглоби та розвиваються ревматологічні хвороби, аутоімунні. Тобто такі, які спровокували клітини та тканини власного організму.
Виявити перші ознаки можна за ранковою скутістю. Людині знадобиться час, щоб “розробити суглоби” і приступити до повсякденної активності.
Трапляються випадки, коли причиною ревматологічних проблем є сторонні організми чи сполуки вірусів, мікроорганізмів.
Одним із найсерйозніших видів артриту є остеопороз, адже внаслідок цього захворювання руйнується кісткова тканина.
Виявити його можна за такими ознаками:
Фото: Pexels
Якщо ти можеш відслідкувати у собі та своєму способі життя більшість із цих однак, то, цілком імовірно, що в тебе може розвиватися остеопороз.
Зовсім не означає, що він у тебе є, для його діагностування необхідна фахова перевірка. Та все-таки є привід більше турбуватися про свої суглоби.
У причинах ми розібралися, а як зрозуміти, що час іти до лікаря? Спочатку потрібно відповісти “так/ні” на ці питання:
Тепер порахуй кількість стверджувальних відповідей і визнач свій результат:
0-1 — можна жити і трохи почекати
2-3 — потрібен лікар, не зволікай
3-6 — імовірно, потрібна стаціонарна допомога
Якщо тебе раптово застав біль у суглобах, треба правильно надати допомогу. Важливо не нашкодити собі ще більше.
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Перший крок — дай собі спокій, не перевантажуй уражений суглоб та не зігрівай його. Далі можна знеболити суглоб місцево за допомогою мазі або спрею з диклофенаком, повторювати знеболення двічі – тричі на день.
Не забудь проконсультуватися зі своїм(-єю) сімейним(-ою) лікарем(-кою), в телефонному режимі опиши симптоми. Так тобі зможуть порадити, що робити далі й чи варто їхати до лікарні.
Хоча така допомога є найдієвішою, цього може здатися замало. Ти відкриєш зошит бабусі з записами народних методів лікування і зробиш своїм суглобам гірше.
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