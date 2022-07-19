Здоров'я та краса

Як вберегти суглоби під час війни. Самостійний чекап та покрокові рекомендації при болях

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 19 Липня 2022, 17:00
Біль у суглобах
Фото: Pexels

Більше новин
Корекція овалу обличчя - які методи пропонує сучасна медицина
Корекція овалу обличчя: які методи пропонує сучасна медицина
Коли День незалежності
Країна починається з тебе: коли День Незалежності України та яка історія державного свята
Як почистити срібло від чорноти в домашніх умовах
Думаєш, твої прикраси більше не привабливі? Розкажемо, як почистити срібло в домашніх умовах
Емілія Кларк
Мати драконів була на волосині від смерті. Емілія Кларк відверто про операції на головному мозку
Дивитись більше

Матеріали по темі

Корекція овалу обличчя - які методи пропонує сучасна медицина
Корекція овалу обличчя: які методи пропонує сучасна медицина
Федір Шандор
До небезпек я вже звик: історія ужгородського професора, який проводить лекції в окопах
Поляки й українці зрівняються в правах: новий законопроект від Зеленського
Поляки й українці практично зрівняються в правах — який законопроект віддячить Польщі за гостинність
Як вберегти суглоби під час війни. Самостійний чекап та покрокові рекомендації при болях
Низький тиск, а з лікарем зв’язатися немає змоги? Розповімо, як підвищити його в домашніх умовах

Відео
Поляки й українці зрівняються в правах: новий законопроект від Зеленського

Поляки й українці практично зрівняються в правах — який законопроект віддячить Польщі за гостинність
Наслідки обстрілу Нікополя
19 годин тривоги і 40 ударів по місту: ворог вдарив по Нікополю
Обстріли Одещини 19 липня
Росія продовжує використовувати “сирійський сценарій”: потужний обстріл Одещини 19 липня
0:04:47
Наскільки в Україні виросли ціни на продукти
Відчутний дефіцит: наскільки в Україні виросли ціни на продукти
0:04:01
Сергій Фурса про те, що буде з валютою
Шпагат між офіційним та реальним курсом: Сергій Фурса про те, що буде з валютою в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 19 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 19 липня
0:12:04
Володимир Єрмоленко
Злочин по-російськи: чому світ ніяк не може розірвати коло терору РФ
Українські переселенці в ЄС - як Євросоюз допомагає українцям
Наші люди всюди: скільки українських переселенців залишається в ЄС та які права там мають
Уніфікована військова форма для жінок у ЗСУ
Від білизни до зимового одягу: вперше в історії ЗСУ для жінок створять уніфіковану військову форму
Коли закінчиться війна в Україні
Питання, що хвилює кожного: зібрали думки та прогнози, коли і як закінчиться війна в Україні 2022
Більше відео
Корекція овалу обличчя - які методи пропонує сучасна медицина
Читати далі
Корекція овалу обличчя: які методи пропонує сучасна медицина

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь