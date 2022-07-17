Кістка замість рухливого хребта. Що таке хвороба Бехтерева: причини, симптоми, лікування

Болить спина, а ти терпиш й відкладаєш похід до лікаря? Це може мати сумні наслідки для твого здоров’я.

На біль в спині, попереку, зменшення рухливості хребта скаржаться мільйони людей і зазвичай списують це на радикуліт, розтягнення м’язів або старість тощо.

Однак біль у спині може бути першою ознакою, що в тебе розвивається хвороба Бехтерева.

Зараз також дивляться

Що таке хвороба Бехтерева

Хворобу Бехтерева ще називають анкілозуючим спондилітом. Захворювання передбачає хронічне запалення суглобів і хребта.

Під час розвитку хвороби Бехтерева відбуваються патологічні процеси в дрібних суглобах хребта, крижово-клубових з’єднаннях і тканинах, які їх оточують.

В результаті, зменшується рухливість суглобів, а кістки зрощуються між собою. Так утворюються анкілози, які ведуть до повного знерухомлення, а ти відчуваєш біль у спині й функції хребта обмежуються.

Причини хвороби

Основною причиною цієї хвороби звикли вважати генетичну схильність до її розвитку. У більшості хворих анкілозуючим спондилітом виявили наявність антигену HLAВ27, який передається спадково.

Однак все ж не у всіх людей з цим геном розвивається захворювання Бехтерева. Тож вчені почали досліджувати й шукати інші взаємозв’язки, які можуть провокувати хворобу.

В результаті виявили, що в певних випадках можуть бути причетні ще й деякі види ентеробактерій.

Провокують розвиток захворювання вірусні інфекції, стреси, травми, заняття важкою атлетикою і переохолодження.

Також знайшли певний зв’язок між утворенням фіброзної тканини через інфільтрацію макрофагами й лімфоцитами та розвитком хвороби Бехтерева.

Хто в групі ризику?

Проблеми зі спиною можуть бути не тільки у літніх людей. Зазвичай хвороба Бехтерева розвивається саме у молодих чоловіків, яким від 15 до 40 років.

Набагато рідше ця хвороба діагностується у жінок, але все ж не виключено, що вона розвивається під маскою іншої хвороби хребта, тому її складніше виявити.

Симптоми хвороби Бехтерева

Ця хвороба характеризується запаленням суглобів, однак локалізація запалень може відрізнятися.

До прикладу, вона може прогресувати в дрібних з’єднаннях хребта, крижово-клубових з’єднаннях, тобто попереку, реберно-грудинних і грудино-ключичних суглобах.

Відповідно, біль буде там, де локалізується і розвивається запалення: в хребті, попереку, грудному відділі, ребрах тощо.

Перші симптоми захворювання схожі з остеохондрозом:

ранкова скутість рухів,

біль в суглобах,

незначні болі в попереку навіть у стані спокою, які проходять після фізичних навантажень, прийому ліків. Поступово біль посилюється і поширюється на інші відділи хребта.

Серед інших симптомів хвороби Бехтерева можна виокремити:

напруження і біль в м’язах спини з послідуючою їх атрофією підвищена температура безпричинне зниження ваги почервоніння і пісок в очах біль і припухання суглобів рук і ніг, болі в грудині порушення дихальних рухів, застійні явища в легенях, які сприяють виникненню хронічних легеневих захворювань зникає характерний вигин попереку і стає прямим, з’являється сутулість в грудному відділі, ноги при ходьбі залишаються напівзігнутими стає складно нахилитися назад, вперед або вбік, боляче чхати або кашляти часто защемлює сідничний нерв, є симптоми подразнення нервових корінців: оніміння пальців рук оніміння ніг;

Лікування

Від хвороби Бехтерева ще не винайшли повноцінного лікування, однак її симптоматику та прогресування можуть значно стримати.

Це відбувається за допомогою не стероїдних протизапальних, гормональних препаратів. Також людям з хворобою Бехтерева прописують курс фізіотерапії.

Однак лікування повинно проходити суворо під наглядом лікаря, адже самостійне втручання може призвести до гірших наслідків.

В Україні була проблема, що багато ліків й препаратів можна було дістати без рецепта, та тепер все змінюється. Які ліки в Україні можна буде купити лише за електронним рецептом.

А щоб не пропустити цікаві матеріали підписуйся на наш Telegram-канал.