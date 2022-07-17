Кістка замість рухливого хребта. Що таке хвороба Бехтерева: причини, симптоми, лікування

Болить спина, а ти терпиш й відкладаєш похід до лікаря? Це може мати сумні наслідки для твого здоров’я.
На біль в спині, попереку, зменшення рухливості хребта скаржаться мільйони людей і зазвичай списують це на радикуліт, розтягнення м’язів або старість тощо.
Однак біль у спині може бути першою ознакою, що в тебе розвивається хвороба Бехтерева.
Хворобу Бехтерева ще називають анкілозуючим спондилітом. Захворювання передбачає хронічне запалення суглобів і хребта.
Під час розвитку хвороби Бехтерева відбуваються патологічні процеси в дрібних суглобах хребта, крижово-клубових з’єднаннях і тканинах, які їх оточують.
Під час розвитку хвороби Бехтерева відбуваються патологічні процеси в дрібних суглобах хребта, крижово-клубових з’єднаннях і тканинах, які їх оточують.
В результаті, зменшується рухливість суглобів, а кістки зрощуються між собою. Так утворюються анкілози, які ведуть до повного знерухомлення, а ти відчуваєш біль у спині й функції хребта обмежуються.
Основною причиною цієї хвороби звикли вважати генетичну схильність до її розвитку. У більшості хворих анкілозуючим спондилітом виявили наявність антигену HLAВ27, який передається спадково.
Однак все ж не у всіх людей з цим геном розвивається захворювання Бехтерева. Тож вчені почали досліджувати й шукати інші взаємозв’язки, які можуть провокувати хворобу.
В результаті виявили, що в певних випадках можуть бути причетні ще й деякі види ентеробактерій.
Провокують розвиток захворювання вірусні інфекції, стреси, травми, заняття важкою атлетикою і переохолодження.
Провокують розвиток захворювання вірусні інфекції, стреси, травми, заняття важкою атлетикою і переохолодження.
Також знайшли певний зв’язок між утворенням фіброзної тканини через інфільтрацію макрофагами й лімфоцитами та розвитком хвороби Бехтерева.
Проблеми зі спиною можуть бути не тільки у літніх людей. Зазвичай хвороба Бехтерева розвивається саме у молодих чоловіків, яким від 15 до 40 років.
Набагато рідше ця хвороба діагностується у жінок, але все ж не виключено, що вона розвивається під маскою іншої хвороби хребта, тому її складніше виявити.
Ця хвороба характеризується запаленням суглобів, однак локалізація запалень може відрізнятися.
До прикладу, вона може прогресувати в дрібних з’єднаннях хребта, крижово-клубових з’єднаннях, тобто попереку, реберно-грудинних і грудино-ключичних суглобах.
Відповідно, біль буде там, де локалізується і розвивається запалення: в хребті, попереку, грудному відділі, ребрах тощо.
Відповідно, біль буде там, де локалізується і розвивається запалення: в хребті, попереку, грудному відділі, ребрах тощо.
Перші симптоми захворювання схожі з остеохондрозом:
Серед інших симптомів хвороби Бехтерева можна виокремити:
Від хвороби Бехтерева ще не винайшли повноцінного лікування, однак її симптоматику та прогресування можуть значно стримати.
Це відбувається за допомогою не стероїдних протизапальних, гормональних препаратів. Також людям з хворобою Бехтерева прописують курс фізіотерапії.
Однак лікування повинно проходити суворо під наглядом лікаря, адже самостійне втручання може призвести до гірших наслідків.
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