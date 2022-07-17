Здоров'я та краса

Кістка замість рухливого хребта. Що таке хвороба Бехтерева: причини, симптоми, лікування

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 17 Липня 2022, 11:00
хвороба Бехтерева
Фото: Unsplash

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