Здоровье и красота

Кость вместо подвижного хребта. Что такое болезнь Бехтерева: причины, симптомы, лечение

Вероника Кононенко, практикантка сайта 17 июля 2022, 11:00
хвороба Бехтерева
Фото: Unsplash

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