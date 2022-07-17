Кость вместо подвижного хребта. Что такое болезнь Бехтерева: причины, симптомы, лечение

Болит спина, а ты терпишь и откладываешь поход к врачу? Это может иметь печальные последствия для твоего здоровья.

На боль в спине, пояснице, уменьшение подвижности позвоночника жалуются миллионы людей и обычно списывают это на радикулит, растяжение мышц или старость и т.д.

Однако боли в спине могут быть первым признаком, что у тебя развивается болезнь Бехтерева.

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Что такое болезнь Бехтерева

Болезнь Бехтерева еще называют анкилозирующим спондилитом. Заболевание предполагает хроническое воспаление суставов и позвоночника.

Во время развития болезни Бехтерева происходят патологические процессы в мелких суставах позвоночника, крестцово-подвздошных соединениях и окружающих их тканях.

В результате уменьшается подвижность суставов, а косточки сращиваются между собой. Так образуются анкилозы, ведущие к полному обездвиживанию, а ты чувствуешь боль в спине и функции позвоночника ограничиваются.

Причины болезни

Основной причиной этой болезни привыкли считать генетическую предрасположенность к ее развитию. У большинства больных анкилозирующим спондилитом обнаружили наличие антигена HLAВ27, который передается по наследству.

Однако все же не у всех людей с этим геном развивается заболевание Бехтерева. Ученые начали исследовать и искать другие взаимосвязи, которые могут провоцировать болезнь.

В результате обнаружили, что в некоторых случаях могут быть причастны еще и некоторые виды энтеробактерий.

Провоцируют развитие заболевания вирусные инфекции, стрессы, травмы, занятия тяжелой атлетикой и переохлаждение.

Также нашли определенную связь между образованием фиброзной ткани из-за инфильтрации макрофагами и лимфоцитами и развитием болезни Бехтерева.

Кто в группе риска?

Проблемы со спиной могут быть не только у пожилых людей. Обычно болезнь Бехтерева развивается именно у молодых мужчин от 15 до 40 лет.

Еще реже эта заболевание диагностируется у женщин, но не исключено, что оно развивается под маской другого заболевания позвоночника.

Симптомы болезни Бехтерева

Эта болезнь характеризуется воспалением суставов, однако локализация воспалений может отличаться.

К примеру, она может прогрессировать в мелких соединениях позвоночника, крестцово-подвздошных соединениях, то есть пояснице, реберно-грудинных и грудино-ключичных суставах.

Соответственно, боль будет там, где локализуется и развивается воспаление: в позвоночнике, пояснице, грудном отделе, ребрах и т.д.

Первые симптомы заболевания схожи с остеохондрозом:

утренняя скованность движений,

боль в суставах,

незначительные боли в пояснице даже в состоянии покоя, проходящие после физических нагрузок, приема лекарства. Равномерно боль усиливается и распространяется на остальные отделы позвоночника.

Среди других симптомов болезни Бехтерева можно выделить:

напряжение и боль в мышцах спины с последующей их атрофией повышенная температура беспричинное снижение веса покраснение и песок в глазах боль и припухание суставов рук и ног, боли в грудине нарушение дыхательных движений, застойные явления в легких, способствующие возникновению хронических легочных заболеваний исчезает характерный изгиб поясницы и становится прямым, появляется сутулость в грудном отделе ноги при ходьбе остаются полусогнутыми становится сложно наклониться назад, вперед или в сторону, больно чихать или кашлять часто ущемляет седалищный нерв, есть симптомы раздражения нервных корешков: онемение пальцев рук онемение ног

Лечение

От болезни Бехтерева еще не изобрели полноценного лечения, однако ее симптоматику и прогресс может значительно сдержать.

Это происходит с помощью нестероидных противовоспалительных, гормональных препаратов. Также людям с болезнью Бехтерева прописывают курс физиотерапии.

Однако лечение должно проходить строго под наблюдением врача, ведь самостоятельное вмешательство может привести к худшим последствиям.

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