Кость вместо подвижного хребта. Что такое болезнь Бехтерева: причины, симптомы, лечение

Болит спина, а ты терпишь и откладываешь поход к врачу? Это может иметь печальные последствия для твоего здоровья.
На боль в спине, пояснице, уменьшение подвижности позвоночника жалуются миллионы людей и обычно списывают это на радикулит, растяжение мышц или старость и т.д.
Однако боли в спине могут быть первым признаком, что у тебя развивается болезнь Бехтерева.
Болезнь Бехтерева еще называют анкилозирующим спондилитом. Заболевание предполагает хроническое воспаление суставов и позвоночника.
Во время развития болезни Бехтерева происходят патологические процессы в мелких суставах позвоночника, крестцово-подвздошных соединениях и окружающих их тканях.
Во время развития болезни Бехтерева происходят патологические процессы в мелких суставах позвоночника, крестцово-подвздошных соединениях и окружающих их тканях.
В результате уменьшается подвижность суставов, а косточки сращиваются между собой. Так образуются анкилозы, ведущие к полному обездвиживанию, а ты чувствуешь боль в спине и функции позвоночника ограничиваются.
Основной причиной этой болезни привыкли считать генетическую предрасположенность к ее развитию. У большинства больных анкилозирующим спондилитом обнаружили наличие антигена HLAВ27, который передается по наследству.
Однако все же не у всех людей с этим геном развивается заболевание Бехтерева. Ученые начали исследовать и искать другие взаимосвязи, которые могут провоцировать болезнь.
В результате обнаружили, что в некоторых случаях могут быть причастны еще и некоторые виды энтеробактерий.
Провоцируют развитие заболевания вирусные инфекции, стрессы, травмы, занятия тяжелой атлетикой и переохлаждение.
Провоцируют развитие заболевания вирусные инфекции, стрессы, травмы, занятия тяжелой атлетикой и переохлаждение.
Также нашли определенную связь между образованием фиброзной ткани из-за инфильтрации макрофагами и лимфоцитами и развитием болезни Бехтерева.
Проблемы со спиной могут быть не только у пожилых людей. Обычно болезнь Бехтерева развивается именно у молодых мужчин от 15 до 40 лет.
Еще реже эта заболевание диагностируется у женщин, но не исключено, что оно развивается под маской другого заболевания позвоночника.
Эта болезнь характеризуется воспалением суставов, однако локализация воспалений может отличаться.
К примеру, она может прогрессировать в мелких соединениях позвоночника, крестцово-подвздошных соединениях, то есть пояснице, реберно-грудинных и грудино-ключичных суставах.
Соответственно, боль будет там, где локализуется и развивается воспаление: в позвоночнике, пояснице, грудном отделе, ребрах и т.д.
Соответственно, боль будет там, где локализуется и развивается воспаление: в позвоночнике, пояснице, грудном отделе, ребрах и т.д.
Первые симптомы заболевания схожи с остеохондрозом:
Среди других симптомов болезни Бехтерева можно выделить:
От болезни Бехтерева еще не изобрели полноценного лечения, однако ее симптоматику и прогресс может значительно сдержать.
Это происходит с помощью нестероидных противовоспалительных, гормональных препаратов. Также людям с болезнью Бехтерева прописывают курс физиотерапии.
Это происходит с помощью нестероидных противовоспалительных, гормональных препаратов. Также людям с болезнью Бехтерева прописывают курс физиотерапии.
Однако лечение должно проходить строго под наблюдением врача, ведь самостоятельное вмешательство может привести к худшим последствиям.
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