Здоровье и красота

Теперь без самолечения: в Украине антибиотики будут продавать по электронному рецепту

Даниэла Долотова, редактор сайта 15 июля 2022, 13:31
Як продаватимуть за електронним рецептом антибіотики в Україні
Фото: Pexels

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