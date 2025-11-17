Чем полезны прогулки на свежем воздухе: шесть неожиданных преимуществ для твоего тела и ума

Цивилизация даёт нам блага, которые не может предложить природа, но мы — часть живого мира планеты, подчиняемся её законам, и чтобы сохранить здоровье, нам необходимо погружаться в эту среду, хотя бы во время прогулок на свежем воздухе.

Итак, чем полезны такие прогулки и как они влияют на нас — читай в материале.

Чем полезны прогулки на свежем воздухе

Расскажем о шести преимуществах таких прогулок и разберёмся, как их пользу доказывают учёные.

Первая польза прогулок на свежем воздухе: профилактика заболеваний дыхательной системы

Как ни странно, загрязнённость воздуха внутри помещений может быть в два или даже в пять раз выше, чем на улице! А это может вызывать аллергию, астму и другие проблемы с дыханием.

Прогулки на свежем воздухе помогают снизить риск таких проблем. Например, исследование 2016 года, которое длилось восемь лет и охватывало более 108 тысяч женщин, показало: те, кто жил в зеленой зоне, на 34% реже страдали от респираторных заболеваний.

Так что берём на заметку: самый свежий воздух обычно там, где гуляет ветер — в парках, на открытых пространствах.

Вторая польза прогулок: лучший сон

Искусственный свет может имитировать естественный, но прямой солнечный свет в двести раз ярче офисных ламп, поэтому именно он сильнее влияет на наш ритм сна и бодрствования.

Несколько минут на солнце помогут легче заснуть и улучшат качество сна. Главное, чтобы свет на свежем воздухе попадал в глаза. Поэтому пикник на пляже или прогулка под прямыми солнечными лучами работают лучше.

Третья польза прогулок: исчезновение симптомов депрессии

Светотерапия помогает и при кратковременной, и при тяжёлой депрессии: иногда облегчение наступает уже через несколько дней, а при тяжёлой форме — через 2–5 недель.

Учёные пока не поняли точный механизм влияния солнца на настроение, но предполагают, что оно может защищать организм, стимулируя выработку витамина D. А ещё солнечный свет улучшает сон, и таким образом тоже способствует изменению настроения.

Четвёртая польза прогулок: восстановление психики

Современная жизнь агрессивно атакует нас: экраны мигают, телефоны звонят, дороги шумят — весь этот поток раздражителей незаметно повышает уровень стресса.

Но, к счастью, природа может дать настоящий отдых для разума и эмоций. Аромат цветов, пение птиц и шелест листвы помогают восстановить психику.

Исследование 2020 года показало: прогулки на свежем воздухе в спокойном тихом месте помогают расслабиться и лучше концентрироваться, особенно если вы сознательно замечаете всё вокруг — от маленьких деталей до общей картины.

Пятая польза прогулок: тренировка иммунной системы

Учёные считают, что прогулки на свежем воздухе тренируют иммунитет. Атмосфера на улице разбавляет концентрацию вирусов и снижает риск заражения. По данным 2021 года, вероятность передачи вируса в помещении в 18,7 раза выше, чем на улице.

Даже без пандемии гулять на природе крайне полезно для иммунной системы: безвредные микроорганизмы с улицы тренируют наш иммунитет, готовя его к сопротивлению более серьёзным инфекциям.

Шестая польза прогулок: защита детей от развития близорукости

Исследования показывают, что время, проведённое на свежем воздухе, может защитить детей от близорукости. В 2020 году изучали 10 743 детей в возрасте 9–11 лет и выяснили: у тех, кто больше времени проводил на улице, на 22% реже диагностировали близорукость.

Причины этого могут быть в естественном свете, который даёт широкий спектр волн для глаз. Кроме того, ребёнок на прогулке смотрит на объекты на разном расстоянии, тренирует мышцы глаза. А солнечный свет стимулирует выработку дофамина в сетчатке, что тоже предотвращает деформацию глаза. К сожалению, этот эффект действует только в детстве, поэтому во взрослом возрасте близорукость от прогулок уже не исчезнет.

