Чим корисні прогулянки на свіжому повітрі: шість несподіваних переваг для твого тіла і розуму

Цивілізація дає нам блага, які не може запропонувати природа, але ж ми — частина живого світу планети, підкоряємося її законам, і щоб зберегти здоров’я, маємо занурюватися в це середовище, хоча б під час прогулянок на свіжому повітрі.

Тож чим корисні такі прогулянки і як вони впливають на нас – читай у матеріалі.

Чим корисні прогулянки на свіжому повітрі

Розкажемо про шість переваг таких прогулянок і розберемося, як доводять їхню користь науковці.

Перша користь прогулянок на свіжому повітрі: профілактика хвороб системи дихання

Як не дивно, забрудненість повітря всередині приміщень може бути вдвічі або навіть в п’ять разів більшою, ніж на вулиці! А це може спричинити алергії, астму та інші проблеми з диханням.

Прогулянки на свіжому повітрі серед зелені допомагають знизити ризик таких проблем. Наприклад, дослідження 2016 року, що тривало вісім років і охопило понад 108 тисяч жінок, показало: ті, хто жив в зеленій зоні, на 34% рідше страждали від респіраторних хвороб.

Тож беремо на замітку: найсвіжіше повітря зазвичай там, де гуляє вітер — в парках, на відкритому просторі.

Друга користь прогулянок: кращий сон

Штучне світло може імітувати природне, але пряме сонячне світло в двісті разів яскравіше за офісні лампи, тому саме воно сильніше впливає на наш ритм сну та неспання.

Кілька хвилин на сонці допоможуть легше заснути та покращать якість сну. Головне, щоб світло на свіжому повітрі потрапляло в очі. Тож пікнік на пляжі чи прогулянка під прямим сонцем працюють краще.

Третя користь прогулянок: зникнення симптомів депресії

Світлотерапія допомагає і при короткотривалій, і при тяжкій депресії: інколи полегшення настає вже за кілька днів, а при тяжкій формі — за 2-5 тижнів.

Вчені поки що не зрозуміли точний механізм впливу сонця на настрій, але вони припускають, що воно може захищати організм, стимулюючи вироблення вітаміну D. А ще сонячне світло покращує сон, і таким чином теж сприяє зміні настрою.

Четверта користь прогулянок: відновлення психіки

Сучасне життя агресивно атакує нас: екрани миготять, телефони дзвонять, дороги шумлять — весь цей потік подразників непомітно підвищує рівень стресу.

Та на щастя, природа може дати справжній перепочинок для розуму та емоцій. Аромат квітів, спів птахів і шелест листя допоможуть відновити психіку.

Дослідження 2020 року показало: прогулянки на свіжому повітрі в спокійному тихому місці допомагають релаксувати і краще концентруватися, особливо якщо ви свідомо помічаєте все навколо — від маленьких деталей до загальної картини.

П’ята користь прогулянок: тренування імунної системи

Науковці вважають, що прогулянки на свіжому повітрі тренують імунітет. Атмосфера назовні розбавляє концентрацію вірусів та знижує ризик зараження. За даними 2021 року, ймовірність передати вірус в приміщенні у 18,7 раза вища, ніж на вулиці.

Та навіть без пандемії гуляти на природі вкрай корисно для імунної системи: нешкідливі мікроорганізми з вулиці тренують наш імунітет, готуючи його до того, щоб опиратися серйознішим інфекціям.

Шоста користь прогулянок: захист дітей від розвитку короткозорості

Дослідження показують, що час, проведений на свіжому повітрі, може захистити дітей від короткозорості. У 2020 році досліджували 10 743 дітей віком 9-11 років і з’ясували: у тих, хто більше часу проводив на вулиці, на 22% рідше діагностували короткозорість.

Причини цього можуть бути у природному світлі, яке дає широкий спектр хвиль для очей. До того ж дитина на прогулянці дивиться на об’єкти на різній відстані, тренує м’язи ока. А саме сонячне світло стимулює вироблення дофаміну в сітківці, і це теж запобігає деформації ока. Шкода, що цей ефект діє лише в дитинстві, тому у дорослому віці короткозорість від прогулянок вже не зникне.

