Здоров'я та краса

Втекти до природи від усіх тривог! Японська медитація лісових купань — сінрін-йоку

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 10 Червня 2023, 13:00
японська медитація
Фото: Pexels

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Втекти до природи від усіх тривог! Японська медитація лісових купань — сінрін-йоку
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