Втекти до природи від усіх тривог! Японська медитація лісових купань — сінрін-йоку

У Японії вірять, що природа жива та наділена почуттями: в кожному камені, річці, горі та дереві живуть духи “камі”. Така філософія закладена у релігійному віруванні — синтоїзмі.

Ці вірування можуть перегукуватися з язичництвом, яке колись було поширене у слов’янських народів. Язичники поклонялися ідолам — богам. Вірили, що вони мають владу над людським життям, погодою, врожаєм тощо.

Синтоїзм має іншу інтерпретацію. Японці вірять, що наділені свідомістю предмети здатні зцілювати та допомагати.

Зараз також дивляться

Люди побудували на цьому систему медитації сінрін-йоку — лісове купання. Її дієвість підтверджують наукою. Про техніку та особливості цієї практики розповіли у Dovkola.media.

Що таке сінрін-йоку

Ти теж міг/могла помітити, як природа може надихати, допомагати, підіймати настрій та дарувати душевний спокій, якого так не вистачає в сучасній буденності українців.

Назва сінрін-йоку в перекладі означає лісові купання. Назву вигадав чиновник японської Агенції лісового господарства, щоб перетворити лісову прогулянку на бренд, культурне явище.

Тож фактично це медитативна прогулянка, яка потребує самодисципліни й дотримання правил:

Важливо концентруватися на власних відчуттях та почуттях. Спілкуватись з іншими людьми можна, але не можна допускати, щоб розмова заважала зосередженню на власній медитації. Важливо прогулюватися в повільному темпі, інакше не вдасться помітити важливі деталі. Відстань прогулянки не має значення. Гарно провести медитацію можна й в межах однієї галявини.

Що дає японська медитація?

Про позитивні ефекти медитацій відомо давно. Японська техніка допомагає схожим чином, відмінність лише у тому, що у звичайній практиці ти самостійно оцінюєш свій стан, а японці підкріплюють це науково.

Кожна практика починається з того, що учасникам вимірюють рівень артеріального тиску й показники амілази в слині. Показники записують, а наприкінці медитації вимірюють знову й порівнюють.

У більшості ці показники, які є прямими маркерами стресу, нормалізуються.

Такий ефект підтвердили навіть у Стенфордському університеті. Там провели велике дослідження позитивного впливу сінрін-йоку на ментальне здоров’я. Результати показали, що вона може:

зменшити рівень тривожності;

допомогти швидко та глибоко розслабитися;

збільшити інтерес до життя;

зменшити схильність до румінації — нав’язливих думок.

Техніка японської медитації: покроково

Ось детальна техніка японської медитації, яка допоможе гарно розслабитися та провести час наодинці з думками та почуттями.

Утім перш ніж практикувати цю техніку, переконайся, що лісовий простір у твоїй місцевості безпечний і в ньому дозволено перебувати.

Намір

Якщо тобі вже кортить спробувати японську медитативну прогулянку, то почати треба з наміру перетворити звичайну прогулянку на лісове купання.

Намір може звучати так: “Найближчу годину я присвячую лісовому купанню. Я розумію, що це — не прогулянка. Я знаходитимусь в лісі, уважно прислухаючись до всього, що думаю та відчуваю”.

Церемонія — поріг взаємозв’язку

Слід знайти чи створити відправну точку, з якої розпочнеш купання. Це може бути будь-що: початок доріжки, примітне дерево, кущ та навіть патичок, який самостійно покладеш на траву й назвеш порогом.

Коли знайдеш щось, з чого захочеться почати свою медитацію, стань біля цього предмета обличчям до лісу, сконцентруйся на тілі, відчуттях й уголос проговори намір.

Для кращого зв’язку з природою можна попросити ліс про підтримку та захист, розповісти, що найбільше в ньому любиш, хоча це не обов’язково.

Лісове купання

Повільно пересувайся з місця на місце, зупиняючись там, де подобається найбільше. Зупинившись, починай дослідження: які звуки чуєш, які дрібні деталі бачиш, яке повітря на смак, як реагує тіло на все, що його оточує тощо.

Зберігай максимальну концентрацію, заглиблюючись глибше в себе. Така практика дасть тобі відчуття “тут і зараз”, що ти живеш в цю секунду та насолоджуєшся життям.

Спробуй відчути запрошення лісу

Часом ми не покладаємося на себе та не довіряємо спонтанним рішенням. У цій медитації доведеться покластися на свої відчуття та довіритися інстинктам.

Спробуй відчути, що ліс пропонує зробити саме зараз. Наприклад, обійняти дерево, доторкнутись до гілки. Також ти можеш не відчувати жодних запрошень. Це нормально.

Залишайся на одному місці протягом 20 хвилин

Можна стояти, лежати, сидіти, не роблячи абсолютно нічого. У Японії після цього радять провести чайну церемонію. Можеш влаштувати пікнік чи поспілкуватись з іншими, якщо медитуєш в компанії.

Церемонія — поріг об’єднання

Вона стає логічним завершенням практики й повертає до звичайного життя. Для церемонії добре повернутись до того порогу, з якого починався шлях. Якщо це неможливо, створи новий поріг там, де знаходишся.

Стань обличчям до нього в тому напрямку, у якому виходитимеш з лісу. Подумай про всі дари, які ліс дав тобі сьогодні, присвоюючи їх собі й об’єднуючись з ними.

Переступи поріг й повертайся до буденних справ. Після завершення радять не поспішати, тому що нормально відчувати сонливість, значну розслабленість.

Не менш корисною для покращення самопочуття є йога. Як саме йога впливає на організм та які корисні вправи існують ми розповіли у матеріалі.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.