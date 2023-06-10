Уйти к природе от всех тревог! Японская медитация лесных купаний — синрин-йоку

В Японии верят, что природа жива и наделена чувствами: в каждом камне, реке, горе и дереве живут духи “ками”. Такая философия заложена в религиозном веровании — синтоизме.

Эта религия может перекликаться с язычеством, которое когда-то было распространено у славянских народов. Язычники поклонялись идолам — богам. Верили, что они обладают властью над человеческой жизнью, погодой, урожаем и т.д.

Синтоизм имеет другую интерпретацию. Японцы верят, что облеченные сознанием предметы способны исцелять и помогать.

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Они построили на этом систему медитации синрин-йокку — лесное купание. Ее действенность подтверждают наукой. О технике и особенностях этой практики рассказали в Dovkola.media.

Что такое синрин-йоку

Ты тоже мог/могла заметить, как природа может вдохновлять, помогать, поднимать настроение и дарить душевное спокойствие, которого так не хватает в современной обыденности украинцев.

Название синрин-йоку в переводе означает лесные купания. Название придумал чиновник японского Агентства лесного хозяйства, чтобы превратить лесную прогулку в бренд, культурное явление.

Так что фактически это медитативная прогулка, которая требует самодисциплины и соблюдения правил:

Важно сконцентрироваться на собственных ощущениях и чувствах. Общаться с другими людьми можно, но нельзя допускать, чтобы разговор мешал собственной медитации. Важно ходить в медленном темпе, иначе не удастся заметить важные детали. Расстояние прогулки не имеет значения. Хорошо провести медитацию можно и в пределах одной лужайки.

Что дает японская медитация?

О положительных эффектах медитаций известно давно. Японская техника помогает схожим образом, разница лишь в том, что в обыкновенной практике ты самостоятельно оцениваешь состояние, а японцы подкрепляют это научно.

Каждая практика начинается с того, что участникам измеряют уровень артериального давления и показатели амилазы в слюне. Показатели записывают, а в конце медитации измеряют снова и сравнивают.

В большинстве случаев эти показатели, которые являются прямыми маркерами стресса, нормализуются.

Такой эффект был подтвержден даже в Стэнфордском университете. Там было проведено большое исследование влияния синрин-йоку на ментальное здоровье. Результаты показали, что она может:

снизить уровень тревожности;

помочь быстро и глубоко расслабиться;

увеличить интерес к жизни;

уменьшить склонность к руминации — навязчивых мыслей.

Техника японской медитации: пошагово

Вот подробная техника японской медитации, которая поможет расслабиться и провести время наедине с мыслями и чувствами.

Впрочем, прежде чем практиковать эту технику, убедись, что лесное пространство в твоей местности безопасно и в нем разрешено находиться.

Намерение

Если тебе уже хочется попробовать японскую медитативную прогулку, то начать надо с намерения превратить обычную прогулку в лесное купание.

Намерение может звучать так: “Ближайшее время я посвящаю лесному купанию. Я понимаю, что это — не прогулка. Я буду в лесу, внимательно прислушиваясь ко всему, что думаю и чувствую”.

Церемония — порог взаимосвязи

Следует найти или создать отправную точку, с которой начнешь купание. Это может быть что угодно: начало дорожки, примечательное дерево, куст или даже палка, которую ты самостоятельно положишь на траву и назовешь порогом.

Когда найдешь что-нибудь, с чего захочется начать свою медитацию, стань у этого предмета лицом к лесу, сконцентрируйся на теле, ощущениях и вслух проговори намерение.

Для лучшей связи с природой можно попросить лес о поддержке и защите, рассказать, что больше всего в нем любишь, хотя это не обязательно.

Лесное купание

Медленно передвигайся с места на место, останавливаясь там, где нравится больше всего. Остановившись, начинай исследование: какие звуки слышишь, какие мелкие детали видишь, какой воздух на вкус, как реагирует тело на все, что его окружает и т.д.

Сохраняй максимальную концентрацию, углубляясь в себя. Такая практика даст тебе ощущение “здесь и сейчас”, что ты живешь в эту секунду и наслаждаешься жизнью.

Попробуй почувствовать приглашение леса

Иногда мы не полагаемся на себя и не доверяем спонтанным решениям. В этой медитации придется положиться на свои ощущения и довериться инстинктам.

Попробуй почувствовать, что лес предлагает сделать именно сейчас. К примеру, обнять дерево, потрогать ветку. Также ты можешь не ощущать никаких приглашений. Это нормально.

Оставайся на одном месте в течение 20 минут

Можно стоять, лежать, сидеть, не делая ничего. В Японии после этого рекомендуют провести чайную церемонию. Можешь устроить пикник или пообщаться с другими, если медитируешь в компании.

Церемония — порог объединения

Она становится логичным завершением практики и возвращает к обычной жизни. Для церемонии хорошо бы вернуться к порогу, с которого начинался путь. Если это невозможно, создай новый порог в том месте, где находишься.

Стань лицом к нему в том направлении, в котором будешь выходить из леса. Подумай обо всех дарах, которые лес дал тебе сегодня, присваивая их себе и объединяясь с ними.

Переступи порог и возвращайся к обыденным делам. После завершения советуют не спешить. Нормально ощущать сонливость, значительную расслабленность.

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