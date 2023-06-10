Уйти к природе от всех тревог! Японская медитация лесных купаний — синрин-йоку

В Японии верят, что природа жива и наделена чувствами: в каждом камне, реке, горе и дереве живут духи “ками”. Такая философия заложена в религиозном веровании — синтоизме.
Эта религия может перекликаться с язычеством, которое когда-то было распространено у славянских народов. Язычники поклонялись идолам — богам. Верили, что они обладают властью над человеческой жизнью, погодой, урожаем и т.д.
Синтоизм имеет другую интерпретацию. Японцы верят, что облеченные сознанием предметы способны исцелять и помогать.
Они построили на этом систему медитации синрин-йокку — лесное купание. Ее действенность подтверждают наукой. О технике и особенностях этой практики рассказали в Dovkola.media.
Ты тоже мог/могла заметить, как природа может вдохновлять, помогать, поднимать настроение и дарить душевное спокойствие, которого так не хватает в современной обыденности украинцев.
Название синрин-йоку в переводе означает лесные купания. Название придумал чиновник японского Агентства лесного хозяйства, чтобы превратить лесную прогулку в бренд, культурное явление.
Так что фактически это медитативная прогулка, которая требует самодисциплины и соблюдения правил:
О положительных эффектах медитаций известно давно. Японская техника помогает схожим образом, разница лишь в том, что в обыкновенной практике ты самостоятельно оцениваешь состояние, а японцы подкрепляют это научно.
Каждая практика начинается с того, что участникам измеряют уровень артериального давления и показатели амилазы в слюне. Показатели записывают, а в конце медитации измеряют снова и сравнивают.
В большинстве случаев эти показатели, которые являются прямыми маркерами стресса, нормализуются.
В большинстве случаев эти показатели, которые являются прямыми маркерами стресса, нормализуются.
Такой эффект был подтвержден даже в Стэнфордском университете. Там было проведено большое исследование влияния синрин-йоку на ментальное здоровье. Результаты показали, что она может:
Вот подробная техника японской медитации, которая поможет расслабиться и провести время наедине с мыслями и чувствами.
Впрочем, прежде чем практиковать эту технику, убедись, что лесное пространство в твоей местности безопасно и в нем разрешено находиться.
Впрочем, прежде чем практиковать эту технику, убедись, что лесное пространство в твоей местности безопасно и в нем разрешено находиться.
Если тебе уже хочется попробовать японскую медитативную прогулку, то начать надо с намерения превратить обычную прогулку в лесное купание.
Намерение может звучать так: “Ближайшее время я посвящаю лесному купанию. Я понимаю, что это — не прогулка. Я буду в лесу, внимательно прислушиваясь ко всему, что думаю и чувствую”.
Следует найти или создать отправную точку, с которой начнешь купание. Это может быть что угодно: начало дорожки, примечательное дерево, куст или даже палка, которую ты самостоятельно положишь на траву и назовешь порогом.
Когда найдешь что-нибудь, с чего захочется начать свою медитацию, стань у этого предмета лицом к лесу, сконцентрируйся на теле, ощущениях и вслух проговори намерение.
Для лучшей связи с природой можно попросить лес о поддержке и защите, рассказать, что больше всего в нем любишь, хотя это не обязательно.
Медленно передвигайся с места на место, останавливаясь там, где нравится больше всего. Остановившись, начинай исследование: какие звуки слышишь, какие мелкие детали видишь, какой воздух на вкус, как реагирует тело на все, что его окружает и т.д.
Сохраняй максимальную концентрацию, углубляясь в себя. Такая практика даст тебе ощущение “здесь и сейчас”, что ты живешь в эту секунду и наслаждаешься жизнью.
Иногда мы не полагаемся на себя и не доверяем спонтанным решениям. В этой медитации придется положиться на свои ощущения и довериться инстинктам.
Попробуй почувствовать, что лес предлагает сделать именно сейчас. К примеру, обнять дерево, потрогать ветку. Также ты можешь не ощущать никаких приглашений. Это нормально.
Можно стоять, лежать, сидеть, не делая ничего. В Японии после этого рекомендуют провести чайную церемонию. Можешь устроить пикник или пообщаться с другими, если медитируешь в компании.
Она становится логичным завершением практики и возвращает к обычной жизни. Для церемонии хорошо бы вернуться к порогу, с которого начинался путь. Если это невозможно, создай новый порог в том месте, где находишься.
Стань лицом к нему в том направлении, в котором будешь выходить из леса. Подумай обо всех дарах, которые лес дал тебе сегодня, присваивая их себе и объединяясь с ними.
Переступи порог и возвращайся к обыденным делам. После завершения советуют не спешить. Нормально ощущать сонливость, значительную расслабленность.
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