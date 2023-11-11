Здоровье и красота

Проблема обострится или нет? Что будет, если не носить очки или линзы для коррекции зрения

Анастасия Грубрина, журналист сайта 11 ноября 2023, 12:00
Що буде, якщо не носити окуляри чи лінзи — відповідь лікарів
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