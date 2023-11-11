Проблема обострится или нет? Что будет, если не носить очки или линзы для коррекции зрения

Если ты носишь очки или линзы, или сомневаешься после визита к офтальмологу, мы расскажем, что будет, если не носить очки или линзы. В некоторых случаях это может повлиять на остроту зрения, но не во всех. Поэтому читай подробнее, ухудшится ли зрение без очков или линз.

Что будет, если не носить очки или линзы — ответ врачей

Американская академия офтальмологии поделилась ответом на часто задаваемый вопрос — что будет, если не носить очки или линзы, которые назначил врач.

Причины не носить очки могут быть разными — кто-то боится потерять привлекательность, кого-то пугает, что очки наоборот испортят зрение, а кого-то отпугивает цена.

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Поэтому более глубокий ответ на этот вопрос дали офтальмологи. С определенным диагнозом дальнозоркости или близорукости отказ от очков не приведет к потере или ухудшению зрения.

Однако каждый случай индивидуален, поэтому стоит узнать об этом у врача или двоих, чтобы иметь уверенность в диагнозе.

Если у тебя дальнозоркость или близорукость, и ты не хочешь носить очки или линзы, то последствиями могут стать повышенная утомляемость глаз, перенапряжение и головные боли.

Очки или линзы чаще всего назначают людям, имеющим астигматизм, близорукость (миопию) или дальнозоркость (гиперметропию). В таких случаях очки или линзы помогают улучшить зрение при использовании и остановить его ухудшение.

Отказ от очков или контактных линз грозит большим напряжением глаз и дискомфортом во время вождения, чтения и других дел, когда нужно сосредотачиваться.

Если тебе все-таки не подходят ни очки, ни линзы, следует подобрать вместе с офтальмологом оптимальный способ лечения, чтобы не потерять остроту зрения.

Врачи говорят: отказ от очков не причинит вреда глазам, однако повлияет на комфорт и способность сосредотачиваться.

Очки лучше носить постоянно, чтобы не давать глазам перенапрягаться. Несмотря на устаревшее мнение, что глаза должны “отдыхать” от них.

Однако в случаях амблиопии (ленивого глаза) или косоглазия, отказываться от очков или линз нельзя. Иначе эти заболевания будут стремительно прогрессировать.

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