Проблема обострится или нет? Что будет, если не носить очки или линзы для коррекции зрения

Если ты носишь очки или линзы, или сомневаешься после визита к офтальмологу, мы расскажем, что будет, если не носить очки или линзы. В некоторых случаях это может повлиять на остроту зрения, но не во всех. Поэтому читай подробнее, ухудшится ли зрение без очков или линз.
Американская академия офтальмологии поделилась ответом на часто задаваемый вопрос — что будет, если не носить очки или линзы, которые назначил врач.
Причины не носить очки могут быть разными — кто-то боится потерять привлекательность, кого-то пугает, что очки наоборот испортят зрение, а кого-то отпугивает цена.
Поэтому более глубокий ответ на этот вопрос дали офтальмологи. С определенным диагнозом дальнозоркости или близорукости отказ от очков не приведет к потере или ухудшению зрения.
Однако каждый случай индивидуален, поэтому стоит узнать об этом у врача или двоих, чтобы иметь уверенность в диагнозе.
Если у тебя дальнозоркость или близорукость, и ты не хочешь носить очки или линзы, то последствиями могут стать повышенная утомляемость глаз, перенапряжение и головные боли.
Очки или линзы чаще всего назначают людям, имеющим астигматизм, близорукость (миопию) или дальнозоркость (гиперметропию). В таких случаях очки или линзы помогают улучшить зрение при использовании и остановить его ухудшение.
Отказ от очков или контактных линз грозит большим напряжением глаз и дискомфортом во время вождения, чтения и других дел, когда нужно сосредотачиваться.
Если тебе все-таки не подходят ни очки, ни линзы, следует подобрать вместе с офтальмологом оптимальный способ лечения, чтобы не потерять остроту зрения.
Врачи говорят: отказ от очков не причинит вреда глазам, однако повлияет на комфорт и способность сосредотачиваться.
Очки лучше носить постоянно, чтобы не давать глазам перенапрягаться. Несмотря на устаревшее мнение, что глаза должны “отдыхать” от них.
Очки лучше носить постоянно, чтобы не давать глазам перенапрягаться. Несмотря на устаревшее мнение, что глаза должны “отдыхать” от них.
Однако в случаях амблиопии (ленивого глаза) или косоглазия, отказываться от очков или линз нельзя. Иначе эти заболевания будут стремительно прогрессировать.
Раньше мы рассказывали, как сохранить зрение, если постоянно работаешь за компьютером.
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