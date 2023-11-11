Проблема загостриться чи ні? Що буде, якщо не носити окуляри чи лінзи для корекції зору

Якщо ти носиш окуляри чи лінзи, але вагаєшся після візиту до офтальмолога, ми розповімо, що буде, якщо не носити окуляри чи лінзи. У деяких випадках це може вплинути на гостроту зору, але не у всіх. Тому читай детальніше, чи погіршиться зір без окулярів або лінз.

Що буде, якщо не носити окуляри чи лінзи — відповідь лікарів

Американська академія офтальмології поділилася відповіддю на поширене запитання — що буде, якщо не носити окуляри чи лінзи, які призначив лікар.

Причини не носити окуляри можуть бути різними — хтось боїться втратити привабливість, когось лякає, що окуляри навпаки зіпсують зір, а когось відлякує ціна.

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Тому глибшу відповідь на це питання дали офтальмологи. З визначеним діагнозом далекозорості чи короткозорості відмова від окулярів не призведе до втрати чи погіршення зору.

Проте кожен випадок є індивідуальним, тож варто дізнатися про це в лікаря або двох, щоб мати впевненість у діагнозі.

Якщо в тебе далекозорість чи короткозорість, і ти не хочеш носити окуляри або лінзи, наслідками можуть стати підвищена втомлюваність очей, перенапруження та головні болі.

Окуляри чи лінзи частіше призначають людям, що мають астигматизм, короткозорість (міопію) або далекозорість (гіперметропію). У таких випадках окуляри або лінзи допомагають покращити зір під час використання та зупинити його падіння.

Відмова від окулярів або контактних лінз загрожує більшому напруженню очей та дискомфортом під час кермування, читання та інших справ, коли потрібно зосереджуватися.

Якщо тобі все-таки не підходять ані окуляри, ані лінзи, варто підібрати разом з офтальмологом оптимальний спосіб лікування, аби не втратити гостроту зору.

Лікарі кажуть: відмова від окулярів не завдасть шкоди очам, проте вплине на комфорт та здатність зосереджуватися.

Окуляри краще носити постійно, аби не давати очам перенапружуватися. Попри застарілу думку, що очі мають “відпочивати” від них.

Проте у випадках амбліопії (ледачого ока) або косоокості, відмовлятися від окулярів чи лінз не можна. Інакше ці захворювання стрімко прогресуватимуть.

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