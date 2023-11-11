Здоров'я та краса

Проблема загостриться чи ні? Що буде, якщо не носити окуляри чи лінзи для корекції зору

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 11 Листопада 2023, 12:00
Що буде, якщо не носити окуляри чи лінзи — відповідь лікарів
Фото: Unsplash

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