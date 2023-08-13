Боль в желудке: на что может указывать и как помочь себе в домашних условиях

Боль в желудке всегда начинается тогда, когда ее не ждешь. Спровоцировать ее могут неправильное питание, определенные продукты, стресс, пере- или недоедание и другое.
Читай в нашем материале, что делать, если болит желудок — как помочь себе с лекарствами и без них.
Боль в желудке, вероятно, случается со всеми. Причины могут быть разными, например, неправильное питание, голод, переедание, влияние медикаментов, алкоголь и курение, большие объемы потребления кофе, питание во время просмотра телевизора или чтения.
Частые спазмы в верхней части желудка могут указывать на синдром нервного желудка. Он состоит в недостаточной активности поджелудочной железы, в таком случае врач назначает препараты с панкреатином.
Резкая боль в желудке с тошнотой и головными болями может указывать на воспаление слизистой желудка. А если после еды ты испытываешь тяжесть в желудке — это признаки язвы.
Если боли регулярные, имеют дополнительные симптомы, дискомфортные, с температурой и так далее — в таких случаях требуется немедленная консультация врача.
Также боли в желудке могут быть с газообразованиями, расстройством, перееданием. В таком случае помочь себе можно очень быстро в домашних условиях.
Мы поделимся способами с медикаментами и без них, чтобы ты мог(-ла) выбрать удобный и доступный.
При условии, что боль ситуативная, то есть вследствие переедания или стресса, помочь себе в домашних условиях будет просто.
Для уменьшения симптомов без таблеток можно использовать следующие способы:
От некоторых продуктов лучше отказаться на период, когда болит желудок. Это молоко и молочные продукты, консервы, маринованные блюда, колбасы, хлеб.
Раньше мы рассказывали, что делать, если болит поджелудочная железа.
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