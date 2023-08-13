Біль у шлунку: на що може вказувати та як допомогти собі в домашніх умовах

Біль у шлунку завжди розпочинається тоді, коли її не чекаєш. Спровокувати її можуть неправильне харчування, певні продукти, стрес, пере- чи недоїдання тощо. Читай у нашому матеріалі, що робити, якщо болить шлунок — як собі допомогти з ліками та без них.

Що робити, якщо болить шлунок — покрокова інструкція

Біль у шлунку, певно, трапляється з усіма. Причини цьому можуть бути різними, наприклад, неправильне харчування, голод, переїдання, вплив медикаментів, алкоголь та куріння, великі обсяги споживання кави, харчування під час перегляду телевізора чи читання.

Часті спазми у верхній частині шлунку можуть вказувати на синдром нервового шлунку. Він полягає у недостатній активності підшлункової залози, в такому випадку лікар призначає препарати з панкреатином.

Зараз також дивляться

Різкий біль у шлунку з нудотою та головним болем може вказувати на запалення слизової оболонки шлунку. А якщо після прийомів їжі ти відчуваєш тяжкість у шлунку — це ознаки виразки.

Якщо болі є регулярними, мають додаткові симптоми, дискомфортні, з температурою тощо — в таких випадках потрібна негайна консультація лікаря.

Також біль у шлунку може бути з газоутвореннями, розладом, переїданням. У такому випадку допомогти собі можна дуже швидко у домашніх умовах. Ми поділимося способами з медикаментами та без них, щоб ти міг(-ла) вибрати зручний та доступний.

Як швидко подолати біль у шлунку

За умови, що біль ситуативний, тобто унаслідок переїдання чи стресу, допомогти собі в домашніх умовах буде просто.

Якщо є ознаки інтоксикації — після куріння, алкоголю, отруєння чи жирної їжі — можна випити сорбент. Гелі чи активоване вугілля.

Якщо у шлунку гази, потрібно випити ліки, що містять симетикон. Вони прибирають гази та біль.

Здуття та тяжкість допоможуть прибрати ферменти, тобто ліки на основі панкреатину.

А для травлення та боротьби з болями випий пробіотики.

Для зменшення симптомів без пігулок можна використати такі способи:

Харчування волокнистими продуктами — з’їж чорнослив, броколі, продукти з висівками.

Чай з ромашки та імбиру, м’ятний чай.

Масаж живота.

Тепла ванна.

Дотримуйся водного балансу.

Від деяких продуктів краще відмовитися на період, коли болить шлунок. Це молоко та молочні продукти, консерви, мариновані страви, ковбаси, хліб.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо болить підшлункова залоза.

А щоб дізнаватися про найважливіше та найцікавіше, підписуйся на Telegram та Instagram Вікон.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.