Біль у шлунку: на що може вказувати та як допомогти собі в домашніх умовах

Біль у шлунку завжди розпочинається тоді, коли її не чекаєш. Спровокувати її можуть неправильне харчування, певні продукти, стрес, пере- чи недоїдання тощо. Читай у нашому матеріалі, що робити, якщо болить шлунок — як собі допомогти з ліками та без них.
Біль у шлунку, певно, трапляється з усіма. Причини цьому можуть бути різними, наприклад, неправильне харчування, голод, переїдання, вплив медикаментів, алкоголь та куріння, великі обсяги споживання кави, харчування під час перегляду телевізора чи читання.
Часті спазми у верхній частині шлунку можуть вказувати на синдром нервового шлунку. Він полягає у недостатній активності підшлункової залози, в такому випадку лікар призначає препарати з панкреатином.
Різкий біль у шлунку з нудотою та головним болем може вказувати на запалення слизової оболонки шлунку. А якщо після прийомів їжі ти відчуваєш тяжкість у шлунку — це ознаки виразки.
Якщо болі є регулярними, мають додаткові симптоми, дискомфортні, з температурою тощо — в таких випадках потрібна негайна консультація лікаря.
Також біль у шлунку може бути з газоутвореннями, розладом, переїданням. У такому випадку допомогти собі можна дуже швидко у домашніх умовах. Ми поділимося способами з медикаментами та без них, щоб ти міг(-ла) вибрати зручний та доступний.
За умови, що біль ситуативний, тобто унаслідок переїдання чи стресу, допомогти собі в домашніх умовах буде просто.
Для зменшення симптомів без пігулок можна використати такі способи:
Від деяких продуктів краще відмовитися на період, коли болить шлунок. Це молоко та молочні продукти, консерви, мариновані страви, ковбаси, хліб.
Раніше ми розповідали, що робити, якщо болить підшлункова залоза.
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