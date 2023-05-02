Что делать и куда бежать: какой должна быть первая помощь при ожоге кипятком

Каких только травм мы не видели за эти месяцы полномасштабной войны: и физических, и психологических. Но иногда совсем забываешь, что делать при простейших поражениях, таких как ожог кипятком.

Иногда он бывает легкий и может приравниваться к первой степени. В таких случаях спасают самые простые действия.

Но бывают случаи, когда все немного сложнее и необходима первая помощь, которая может снизить уровень поражения и болевые ощущения.

Что ни в коем случае нельзя делать при ожогах кипятком

Пораженные участки нельзя смазывать маслом, жиром, сметаной, кефиром, медом, льдом, зубной пастой, крахмалом и любыми химическими веществами.

Также не следует касаться поражений и обрабатывать их антисептиками, такими как йод, спирт, марганцовка и др.

Кроме того, на коже могут образоваться волдыри. Такое случается с ожогами второй степени. В таком случае их ни в коем случае нельзя прокалывать или даже просто трогать.

Так же не стоит отдирать одежду, которая прилипла к сильно пораженному участку, поскольку это может принести еще больше вреда.

Что делать при ожогах кипятком

Если ожоги кипятком достигли только первой или второй степени, то есть на коже появились покраснения или волдыри, то можно справиться с этим самостоятельно. Для этого нужно сначала освободить участок кожи от одежды, если она не прилипла.

Затем охладить поражение, если цельность кожи не нарушена. Для этого можно поместить ее под кран или в емкость с прохладной водой. Это поможет снизить степень ожога и уменьшить отек.

После этого пораженный участок можно обработать противоожоговым препаратом. Также можно нанести стерильную повязку, не содержащую ворса.

Если на коже есть пузырьки, то рекомендуется оставить повязку до тех пор, пока поражение не уменьшится. Однако ее нужно будет менять каждый день, чтобы не допустить заражения.

Также в отдельных случаях можно принимать обезболивающие. Однако для этого лучше проконсультироваться с врачом.

Кроме того, следует обратиться к специалисту в случае возникновения осложнений, появления инфекции, при сильных болях. Если кипяток поразил кожу до мышечной части, тогда нужно немедленно обратиться к врачу или вызвать скорую.

Однако в наши дни поражения могут быть совершенно разными. Чтобы не растеряться, читай, как оказать помощь при ранении.

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