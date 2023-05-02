Здоровье и красота

Что делать и куда бежать: какой должна быть первая помощь при ожоге кипятком

Даниэла Долотова, редактор сайта 02 мая 2023, 19:40
Перша медична допомога при опіках окропом
Фото: Unsplash, Pexels

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