Що робити та куди бігти: якою має бути перша допомога при опіку окропом

Яких тільки травм довелося бачити за місяці повномасштабної війни: і фізичних, і психологічних. Але часом зовсім забуваєш, як діяти за найпростіших уражень, як-от опік окропом.

Інколи він буває зовсім легкий та прирівнюється до першого ступеню. У таких випадках рятують найпростіші дії.

Проте трапляється, коли все трохи складніше й необхідна перша допомога, яка може знизити рівень ураження та больові відчуття.

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Що в жодному разі не можна робити при опіках окропом

Уражені ділянки не можна змащувати маслом, олією, будь-яким жиром, сметаною, кефіром, медом, льодом, зубною пастою, крохмалем та будь-якими хімічними речовинами.

Також не варто торкатись уражень та обробляти їх антисептиками, такими як йод, спирт, марганцівка тощо.

Крім того, на шкірі можуть утворитись пухирі. Таке трапляється з опіками другого ступеню. У такому разі їх у жодному разі не можна проколювати чи навіть просто торкатися.

Так само не варто й віддирати одяг, який прилип до сильно ураженої ділянки, оскільки це може завдати ще більше шкоди.

Що робити при опіках окропом

Якщо опіки окропом сягли лише першого чи другого ступеню, тобто на шкірі з’явилося почервоніння чи пухирці, тоді можна впоратись з ураженням самостійно. Для цього потрібно спочатку звільнити обпечену ділянку від одягу, якщо він не прилип.

Потім охолодити ураження, якщо цілісність шкіри не порушена. Для цього можна помістити її під кран або ж у місткість із прохолодною водою. Це допоможе знизити ступінь опіку та зменшити набряк.

Після цього уражену ділянку можна обробити протиопіковим препаратом. Також можна накласти стерильну пов’язку, яка не містить ворсу.

Якщо на шкірі є пухирці, то рекомендується лишити пов’язку доти, поки ураження не зменшиться. Однак її потрібно буде змінювати щодня, щоб запобігти зараженню.

Також іноді можна приймати знеболювальні — для цього ліпше проконсультуватися з лікарем.

Крім того, варто звернутися до фахівця у разі виникнення ускладнень, появи інфекції, сильного болю. Якщо окріп уразив шкіру аж до м’язової частини, тоді потрібно негайно звернутись до лікаря або викликати швидку.

Нині ураження можуть бути зовсім різні. Щоб не розгубитись, читай, як надати медичну допомогу при пораненні.

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