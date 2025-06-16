Стиль жизни Здоровье и красота

Что такое диализ почек и кому его делают: объяснение медицинского термина простыми словами

Анастасия Грубрина, журналист сайта 16 июня 2025, 10:30
Что такое диализ почек
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь