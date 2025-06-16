Что такое диализ почек и кому его делают: объяснение медицинского термина простыми словами

8 июля в результате российского удара было разрушено несколько корпусов детской больницы Охматдет, где проходили лечение тяжелейшие пациенты. Одна из ракет разрушила отделение токсикологии и нефрологии (лечение почечных болезней), где детки проходили диализ.

Но многие из нас не знают, что такое диализ. В нашем материале расскажем о диализе почек простыми словами.

Что такое диализ: объяснение простыми словами

Диализ — это искусственная очистка крови в случаях, когда этим не могут заниматься почки. Когда почки теряют возможность фильтрации и очищения крови, возникает потребность в искусственном проведении такой процедуры — диализе.

Во время процедуры кровь пациентов проходит через специальный аппарат очищения, который называют искусственной почкой. Аппарат очищает кровь от избытка соли, токсинов, жидкостей, других вредных веществ.

Очищенная кровь возвращается из аппарата к пациенту. Тем, у кого почечная недостаточность или другие проблемы, из-за которых почки не могут выполнять свои функции, проводить диализ нужно несколько раз в неделю.

Гемодиализ начинают по назначению врача не только на стадии отказа почек от своих функций, но и при других нуждах.

Процедура диализа обычно проводится в больнице. Пациент лежит или сидит. Аппарат настраивают к потребностям пациента, а затем ставят катетер, фистулу или сосудистый протез, через который будет идти кровь в и из аппарата на очистку.

Диализ довольно длинная процедура — ​​она длится в среднем четыре часа. И должна проводиться три раза в неделю. Частота процедуры зависит от диагноза, назначения врача.

Украинцы, у которых есть программа медицинских гарантий и декларации с врачами, в медицинских учреждениях могут пройти такую ​​процедуру бесплатно.

Раньше мы рассказывали, почему появляются камни в почках.

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