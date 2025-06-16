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Що таке діаліз нирок і кому його роблять: пояснення медичних термінів простими словами

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 16 Червня 2025, 10:30
Що таке діаліз нирок
Фото Unsplash

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