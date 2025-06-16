Що таке діаліз нирок і кому його роблять: пояснення медичних термінів простими словами

8 липня внаслідок російського удару було зруйновано кілька корпусів дитячої лікарні Охматдит, де проходили лікування найважчі пацієнти. Одна з ракет зруйнувала відділення токсикології та нефрології (лікування ниркових захворювань), де дітки проходили діаліз.

Та багато з нас не знають, що таке діаліз. У нашому матеріалі розповімо про діаліз нирок простими словами.

Що таке діаліз: пояснення простими словами

Діаліз — це штучне очищення крові у випадках, коли цим не можуть займатися нирки. Коли нирки втрачають можливість фільтрації та очищення крові, виникає потреба у штучному проведенні такої процедури — діалізі.

Під час процедури кров пацієнтів проходить через спеціальний апарат очищення, який називають штучною ниркою. Апарат очищує кров від надмірної кількості солі, токсинів, рідин, інших шкідливих речовин.

Очищена кров повертається з апарату до пацієнта. Тим, у кого ниркова недостатність чи інші проблеми, внаслідок яких нирки не можуть виконувати свої функції, проводити діаліз потрібно кілька разів на тиждень.

Гемодіаліз розпочинають за призначенням лікаря не лише на стадії відмови нирок від своїх функцій, а за інших потреб.

Процедура діалізу зазвичай проводиться у лікарні. Пацієнт лежить або сидить. Апарат налаштовують до потреб пацієнта, а потім ставлять катетер, фістулу чи судинний протез, через який йтиме кров до та з апарату на очищення.

Діаліз доволі довга процедура — вона триває в середньому чотири години. І має проводитися тричі на тиждень. Частота процедури залежить від діагнозу, призначення лікаря.

Українці, які мають програму медичних гарантій та декларації з лікарями, у медичних закладах можуть пройти таку процедуру безкоштовно.

Раніше ми розповідали, чому виникають камені у нирках.

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