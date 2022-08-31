Здоровье и красота

Не диагноз и не болезнь: что такое инсулинорезистентность, какие риски несет и нужно ли лечиться

Даниэла Долотова, редактор сайта 31 августа 2022, 17:00
що таке інсулінорезистентність
Фото: Unsplash, Pexels

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