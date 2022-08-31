Не диагноз и не болезнь: что такое инсулинорезистентность, какие риски несет и нужно ли лечиться

Иногда мы можем услышать от врачей разные сложные названия заболеваний или определенных состояний организма. И, не разобравшись до конца, быстро пугаемся.

После чего приходит столь же стремительное решение, что немедленно нужно лечиться. Такую реакцию у пациентов часто вызывает термин инсулинорезистентность.

Диетолог и гастроэнтеролог Оксана Скиталинская уверяет, что уже видела взволнованные глаза пациентов, которые спрашивали ее, что делать дальше. Однако врач успокаивает, такой “страшный диагноз” не приговор. Более того — это даже не болезнь.

Поэтому диетолог объяснила, что вообще такое инсулинорезистентность, что приводит к ее появлению и что с ней нужно делать.

Что такое инсулинорезистентность

Инсулинорезистентность — это состояние, при котором клетки инсулинозависимых тканей, чаще всего жировые, мышечные, печеночные, слабо реагируют на инсулин, что не позволяет глюкозе проникнуть в них.

Когда у человека имеется инсулинорезистентность, его поджелудочная железа, чтобы все же доставить глюкозу в клетки, начинает производить ее в избытке. Поэтому она работает в усиленном режиме и постепенно истощается, а в крови возникает повышенный уровень инсулина.

Инсулинорезистентность — это не болезнь, а состояние, которое не нужно лечить каким-либо лекарством, а нужно менять образ жизни.

Что влечет за собой возникновение инсулинорезистентности

Привести к возникновению инсулинорезистентности может, прежде всего, перегрузка клеток жиром, что активирует определенные механизмы, ограничивающие поставки глюкозы и жирных кислот.

Из-за жировых отложений на поверхностности клеток уменьшается количество инсулиновых рецепторов.

Поэтому инсулинорезистентность является в некоторой степени синонимом избыточного веса и ожирения. Это означает, что даже небольшое количество лишнего жира, особенно вокруг внутренних органов, нарушает обмен веществ.

Какие риски несет инсулинорезистентность

Поскольку поджелудочная железа начинает чрезмерно работать, она постепенно истощается и производит все меньше инсулина. Однако от этого глюкозы в организме не уменьшается и со временем она начинает превращаться в жир и откладываться в другие места.

Избыток инсулина может стимулировать развитие некоторых опухолей, таких, как рак эндометрия, колоректальный рак, поджелудочной и предстательной железы, гиперплазию щитовидной железы, и может быть причиной синдрома поликистозных яичников.

Что нужно делать с инсулинорезистентностью

В первую очередь, необходимо похудеть, если есть избыточный вес. Начать следует с нормализации питания. Добавить в свой рацион больше клетчатки, пищи с противовоспалительными свойствами, как ягоды или зелень.

Также важно отказаться от насыщенных жиров, жареной пищи и сладостей. Кроме того, нужно научиться делать паузы в еде. Они должны составлять около пяти часов.

Необходимо также добавить в свою жизнь больше физической активности, поскольку сокращение мышц повышает чувствительность к инсулину клеток и стимулирует образование новых инсулиновых рецепторов.

Поэтому, много ходить, делать упражнения или просто танцевать — это очень полезно и эффективно.

Также правильный рацион и здоровый образ жизни могут улучшить общее состояние организма. Читай, как укрепить сосуды благодаря питанию.

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