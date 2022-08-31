Не діагноз і не хвороба: що таке інсулінорезистентність, які ризики несе та чи потрібно лікуватись

Іноді ми можемо почути від лікарів різні складні назви захворювань чи певних станів організму. І, не розібравшись до кінця, швидко лякаємось.

Після чого приходить так само стрімке рішення, що негайно потрібно лікуватись. Таку реакцію у пацієнтів часто викликає термін інсулінорезистентність.

Дієтологиня та гастроентерологиня Оксана Скиталінська запевняє, що вже бачила схвильовані очі пацієнтів, які питали в неї, що робити далі. Однак лікарка заспокоює, такий “страшний діагноз” не вирок. Навіть більше — це навіть не хвороба.

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Тому дієтологиня пояснила, що взагалі таке інсулінорезистентність, що спричиняє її появу та що з нею потрібно робити.

Що таке інсулінорезистентність

Інсулінорезистентність — це стан, при якому клітини інсулінозалежних тканин, найчастіше це жирові, м’язові, печінкові, слабко реагують на інсулін, що не дає змоги глюкозі проникнути в них.

Коли у людини наявна інсулінорезистентність, її підшлункова залоза, щоб все ж таки доставити глюкозу в клітини, починає виробляти її в надлишку. Через це вона працює у посиленому режимі та поступово виснажується, а в крові виникає підвищений рівень інсуліну.

Інсулінорезистентність — це не хвороба, а стан, який не потрібно лікувати якимись ліками, а потрібно змінювати спосіб життя.

Що спричиняє виникнення інсулінорезистентності

Призвести до виникнення інсулінорезистентності може насамперед перевантаження клітин жиром, що активує певні механізми, які обмежують постачання глюкози та жирних кислот.

Через жирові відкладення на поверховості клітин зменшується кількість інсулінових рецепторів.

Тому ІР є певною мірою синонімом надмірної ваги та ожиріння. Це означає, що навіть невелика кількість зайвого жиру, особливо того, який навколо внутрішніх органів, порушує обмін речовин.

Які ризики несе інсулінорезистентність

Через те, що підшлункова залоза починає надмірно працювати, вона поступово виснажується та виробляє все менше інсуліну. Однак від цього глюкози в організмі не меншає, і з часом вона починає перетворюватись на жир та відкладатись деінде.

Надмір інсуліну також може стимулювати розвиток деяких пухлин, таких як рак ендометрію, колоректальний рак, підшлункової та передміхурової залози, гіперплазію щитовидної залози та може бути причиною синдрому полікістозних яєчників.

Що потрібно робити з інсулінорезистентністю

Насамперед необхідно схуднути, якщо є надмірна вага. Розпочати варто з нормалізації харчування. Додати до свого раціону більше клітковини, їжі з протизапальними властивостями, як ягоди чи зелень.

Також важливо відмовитись від насичених жирів, смаженої їжі та солодощів. Крім того, потрібно навчитись робити паузи у прийомах їжі. Вони мають становити близько п’яти годин.

Необхідно також додати у своє життя більше фізичної активності, оскільки скорочення м’язів підвищує чутливість клітин до інсуліну та стимулює утворення нових інсулінових рецепторів.

Тому багато ходити, робити вправи чи просто танцювати — це надзвичайно корисно та ефективно.

Також правильний раціон та здоровий спосіб життя можуть покращити загальний стан твого організму. Читай, як зміцнити судини завдяки харчуванню.

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