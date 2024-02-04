А достаточно ли ты двигаешься? Когда образ жизни считается малоподвижным и сколько в день нужно физактивностей

С приходом коронавируса в 2020 году, большое количество людей на планете вынуждены были перейти на дистанционную форму работы или учебы. А некоторые и по сей день учится или работает не выходя из дома.

Но, как правило, такие люди проводят свои будни сидя за рабочими столами, передвигаясь в автомобилях и отдыхая перед экранами. Но задумывался(-ась) ли ты над тем, насколько такой образ жизни влияет на твое здоровье и развитие?

Подробнее о критериях, определяющих малоподвижный образ жизни и какое количество ежедневных упражнений нужно для поддержания организма здоровым на разных этапах жизни рассказали в Минздраве.

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Какую опасность представляет малоподвижный образ жизни

В Министерстве здравоохранения отметили, что сидячий образ жизни, особенно среди взрослых, приводит к повышенным рискам заболеваний сердечно-сосудистой системы, некоторых форм рака, психических и метаболических расстройств, а также проблем с опорно-двигательным аппаратом.

Недостаточная физическая активность вызывает более трех миллионов смертей ежегодно, что составляет 6% от всех случаев смерти в мире.

По данным ВОЗ, более 80% подростков и 27% взрослых не обеспечивают себе достаточный уровень физической активности. Как следствие, это не только вредит их собственному здоровью, но и создает дополнительную нагрузку на национальные системы здравоохранения.

Что такое малоподвижный образ жизни

Малоподвижный образ жизни — это когда человек проводит большую часть дня (шесть-восемь часов или более) сидя или лежа. Например, если ты работаешь в офисе за компьютером и проводишь вечера перед телевизором или с книгой.

Сколько физической активности в день должно быть

Для детей и подростков в возрасте 5-17 лет

В этом возрасте рекомендуется ежедневно тратить минимум 60 минут в день на упражнения умеренной или высокой интенсивности, преимущественно аэробной. Аэробные упражнения высокой интенсивности или же те, которые укрепляют мышцы и кости, нужно выполнять не менее трех раз в неделю.

Для взрослых 18-64 лет

Необходимо выполнять 150-300 минут аэробных упражнений умеренной интенсивности или 75-150 минут высокой интенсивности в неделю. Также дополнительно нужно заниматься упражнениями на укрепление мышц не менее двух раз в неделю.

Людям в возрасте старше 65 лет

Пожилым людям следует выполнять 150-300 минут умеренной аэробной активности или 75-150 минут активности высокой интенсивности в неделю. Кроме того, важно включать два-три раза в неделю упражнения на укрепление мышц и поддержание координации движений.

Польза физической активности

Регулярные упражнения приносят многочисленные преимущества, например:

предупреждает появление лишнего веса;

снижает риск развития хронических заболеваний и преждевременной смерти;

уменьшает уровень тревожности;

улучшает качество сна, когнитивных функций и здоровья костей и опорно-двигательного аппарата.

Как увеличить уровень физической активности

В Минздраве советуют несколько советов для повышения активности в повседневной жизни. Например:

пользуйся ступеньками вместо лифта;

если тебе нужно доехать куда-то транспортом — выйди на остановку раньше и пройди часть маршрута пешком;

обедай за пределами офиса, ведь тогда будет возможность немного пройтись на свежем воздухе;

зайди к коллеге и уточни необходимую информацию, вместо электронной переписки;

делай перерывы для разминки во время длительной работы за компьютером;

если говоришь по телефону — пройдись во время разговора.

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