Уже несколько раз пробовал(-а) и не получалось! Как начать заниматься спортом с лишним весом и не бросить

Наше тело — это отражение нас и нашего образа жизни. Поэтому лишний вес, если он не обусловлен болезнями, может указывать на слишком пассивный ритм жизни, неправильное питание и ряд других факторов.
Часто люди с избыточным весом сталкиваются с определенными стереотипами и предубеждениями со стороны общества, а также испытывают внутренний дискомфорт и неуверенность. Начало занятий спортом — это не только путь к гармонии тела, но и возможность улучшить свое физическое и эмоциональное самочувствие. Впрочем, для многих людей этот первый шаг может казаться самым сложным.
О том, как начать заниматься спортом с лишним весом, рассказали в федеральном агентстве министерства здравоохранения США CDC.
Регулярные занятия спортом приносят немедленную и долгосрочную пользу здоровью. Физическая активность улучшает работу мозга, укрепляет кости и мышцы, а также уменьшает риски образования некоторых заболеваний.
Также к преимуществам регулярных занятий спортом относят:
Чтобы поддерживать свой вес, старайся проводить не менее 150 минут в активном движении в течение недели. Это может быть как 30 минут быстрой ходьбы каждый день, так и, например, плавание. Но каждый человек индивидуален, поэтому кому-то может потребоваться больше времени в неделю заниматься спортом для поддержания веса.
Чтобы похудеть, 150 минут в неделю тренировок средней интенсивности недостаточно.
Чтобы похудеть, 150 минут в неделю тренировок средней интенсивности недостаточно.
Чтобы сбросить лишний вес, нужна высокая физическая активность, особенно если не планируешь делать коррекцию рациона и уменьшать количество потребляемых калорий.
Фото: Unsplash
Также помни: чтобы похудеть и поддерживать комфортный вес, нужно комбинировать занятия спортом со здоровым меню.
Также помни: чтобы похудеть и поддерживать комфортный вес, нужно комбинировать занятия спортом со здоровым меню.
Спорт — это то, что нужно человеку на постоянной основе, и он должен стать регулярной привычкой в твоей жизни, чтобы быть не каторгой, а удовольствием.
Если ты давно не занимался(-лась) спортом — стоит начинать с чего-то легкого. Например, внеси изменения в свою рутину.
И когда твое тело начнет привыкать к движению, добавляй больше физических активностей.
И когда твое тело начнет привыкать к движению, добавляй больше физических активностей.
Конечно, наличие хронических заболеваний может затруднять выбор физической активности. В это время нас могут постигнуть мысли, что это может навредить или будет слишком сильной нагрузкой на сердце. Но на деле, людям, имеющим хронические заболевания, в основном рекомендуется заниматься спортом.
К примеру, людям с гипертонией и диабетом ВОЗ дает те же рекомендации по количеству физической активности, что и для других взрослых.
Но все же, если ты имеешь то или иное заболевание и хочешь начать заниматься спортом — проконсультируйся с врачом по этому вопросу.
Но все же, если ты имеешь то или иное заболевание и хочешь начать заниматься спортом — проконсультируйся с врачом по этому вопросу.
Есть несколько рекомендаций, которые позволят тебе оставаться мотивированным/-ой и не потерять жажду к занятиям спортом:
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