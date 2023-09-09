Уже несколько раз пробовал(-а) и не получалось! Как начать заниматься спортом с лишним весом и не бросить

Наше тело — это отражение нас и нашего образа жизни. Поэтому лишний вес, если он не обусловлен болезнями, может указывать на слишком пассивный ритм жизни, неправильное питание и ряд других факторов.

Часто люди с избыточным весом сталкиваются с определенными стереотипами и предубеждениями со стороны общества, а также испытывают внутренний дискомфорт и неуверенность. Начало занятий спортом — это не только путь к гармонии тела, но и возможность улучшить свое физическое и эмоциональное самочувствие. Впрочем, для многих людей этот первый шаг может казаться самым сложным.

О том, как начать заниматься спортом с лишним весом, рассказали в федеральном агентстве министерства здравоохранения США CDC.

Сейчас также смотрят

Почему физическая активность важна

Регулярные занятия спортом приносят немедленную и долгосрочную пользу здоровью. Физическая активность улучшает работу мозга, укрепляет кости и мышцы, а также уменьшает риски образования некоторых заболеваний.

Также к преимуществам регулярных занятий спортом относят:

улучшение качества сна;

снижение высокого артериального давления;

снижение риска диабета второго типа, инфаркта, инсульта и нескольких форм рака;

снижение болей при артрите;

снижение риска остеопороза и падений;

уменьшение симптомов депрессии и тревоги.

Сколько времени надо тратить на спорт

Чтобы поддерживать свой вес, старайся проводить не менее 150 минут в активном движении в течение недели. Это может быть как 30 минут быстрой ходьбы каждый день, так и, например, плавание. Но каждый человек индивидуален, поэтому кому-то может потребоваться больше времени в неделю заниматься спортом для поддержания веса.

Чтобы похудеть, 150 минут в неделю тренировок средней интенсивности недостаточно.

Чтобы сбросить лишний вес, нужна высокая физическая активность, особенно если не планируешь делать коррекцию рациона и уменьшать количество потребляемых калорий.

Также помни: чтобы похудеть и поддерживать комфортный вес, нужно комбинировать занятия спортом со здоровым меню.

Как начать заниматься спортом

Спорт — это то, что нужно человеку на постоянной основе, и он должен стать регулярной привычкой в твоей жизни, чтобы быть не каторгой, а удовольствием.

Если ты давно не занимался(-лась) спортом — стоит начинать с чего-то легкого. Например, внеси изменения в свою рутину.

Выбирай лестницу вместо лифта. Ходи в супермаркет пешком, или если он не рядом с домом — старайся парковаться подальше от входа. Прогуливайся до или после работы. Попробуй потанцевать дома под любимые треки. Делай утреннюю зарядку.

И когда твое тело начнет привыкать к движению, добавляй больше физических активностей.

У меня хроническое заболевание — как быть?

Конечно, наличие хронических заболеваний может затруднять выбор физической активности. В это время нас могут постигнуть мысли, что это может навредить или будет слишком сильной нагрузкой на сердце. Но на деле, людям, имеющим хронические заболевания, в основном рекомендуется заниматься спортом.

К примеру, людям с гипертонией и диабетом ВОЗ дает те же рекомендации по количеству физической активности, что и для других взрослых.

Но все же, если ты имеешь то или иное заболевание и хочешь начать заниматься спортом — проконсультируйся с врачом по этому вопросу.

Как остаться мотивированным(-ой)

Есть несколько рекомендаций, которые позволят тебе оставаться мотивированным/-ой и не потерять жажду к занятиям спортом:

Занимайся регулярно, но без фанатизма. Быстрые результаты — это хорошо, но не всегда реалистично. Поэтому наращивай нагрузку постепенно. Занимайся с другом, партнером или групповых тренировках — так будет веселее и добавит мотивации, поскольку удовольствие от общения будет ассоциироваться со спортом. Выбирай спорт, который тебе нравится. А также время от времени пробуй что-то новое для разнообразия. Не фокусируйся только на потере веса. Важно помнить о других плюсах активности: укрепление здоровья, повышение энергии.

Ранее мы рассказывали что и когда есть, чтобы улучшить эффект от тренировок.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.