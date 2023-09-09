Уже кілька разів пробував(-ла) і не виходило! Як почати займатися спортом із зайвою вагою та не покинути

Наше тіло — це відображення нас і нашого способу життя. Тож зайва вага, якщо вона не зумовлена хворобами, може вказувати на занадто пасивний ритм життя, неправильне харчування та низку інших факторів.
Часто люди з надлишковою вагою стикаються з певними стереотипами та упередженнями з боку суспільства, а також відчувають внутрішній дискомфорт та невпевненість. Початок занять спортом — це не лише шлях до гармонії тіла, але й можливість покращити своє фізичне та емоційне самопочуття. Втім, для багатьох людей цей перший крок може здатися найскладнішим.
Про те, як почати займатися спортом із зайвою вагою, розповіли у федеральній агенції Міністерства охорони здоров’я США CDC.
Регулярні заняття спортом приносять негайну та довгострокову користь здоров’ю. Фізична активність поліпшує роботу мозку, зміцнює кістки та м’язи, а також зменшує ризики утворення деяких захворювань.
Також до переваг регулярних занять спортом зараховують:
Щоб підтримувати свою вагу, намагайся проводити щонайменше 150 хвилин в активному русі протягом тижня. Це може бути як 30 хвилин швидкої ходьби щодня, так і, наприклад, плавання. Але кожна людина індивідуальна, тому комусь може знадобитися більше часу на тиждень занять спортом для підтримки ваги.
Для того, щоб схуднути, 150 хвилин на тиждень тренувань середньої інтенсивності недостатньо.
Для того, щоб схуднути, 150 хвилин на тиждень тренувань середньої інтенсивності недостатньо.
Аби скинути зайву вагу, потрібна висока фізична активність, а особливо, якщо не плануєш робити корекцію раціону та зменшувати кількість споживаних калорій.
Фото: Unsplash
Тож пам’ятай: щоб схуднути та підтримувати комфортну вагу, потрібно комбінувати заняття спортом із здоровим меню.
Тож пам’ятай: щоб схуднути та підтримувати комфортну вагу, потрібно комбінувати заняття спортом із здоровим меню.
Спорт — це те, що потрібно людині на постійній основі й він має стати регулярною звичкою у твоєму житті, аби бути не каторгою, а задоволенням.
Якщо ти давно не займався(-лася) спортом, варто починати з чогось легкого. Наприклад, внеси зміни у свою рутину.
І коли твоє тіло почне звикати до руху, додавай більше фізичних активностей.
І коли твоє тіло почне звикати до руху, додавай більше фізичних активностей.
Звісно, наявність хронічних захворювань може ускладнювати вибір фізичної активності. У цей час нас можуть спіткати думки, що це може нашкодити чи бути занадто сильним навантаженням на серце. Але ж насправді людям, що мають хронічні захворювання, здебільшого рекомендовано займатися спортом.
Приміром, людям з гіпертонією та діабетом ВООЗ дає ті ж рекомендації щодо кількості фізичної активності, що й для інших дорослих.
Але все ж, якщо ти маєш те чи інше захворювання і хочеш почати займатися спортом — проконсультуйся із лікарем щодо цього.
Але все ж, якщо ти маєш те чи інше захворювання і хочеш почати займатися спортом — проконсультуйся із лікарем щодо цього.
Є кілька рекомендацій, що дозволять тобі залишатися вмотивованим і не втратити жагу до занять спортом:
Раніше ми розповідали що та коли їсти, щоб покращити ефект від тренувань.
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