Четыре симптома дефицита железа: первые звоночки, которым не уделяют внимание

Иногда мы можем чувствовать себя плохо, постоянно уставать. Так наш организм пробует известить, что ему не хватает определенных элементов.

Есть признаки дефицита железа, которые говорят о том, что нужно повысить его уровень в крови.

Эксперты рассказали Vogue.ua, почему этот элемент важен для организма и какие признаки свидетельствуют о дефиците железа.

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Почему железо важно для организма

Благодаря железу в организме вырабатываются эритроциты, переносящие кислород. Вообще есть две формы железа, которые следует поддерживать. Диетолог Николь Сильвер объясняет, что есть железо, доступное в повседневном кровообращении, а есть ферритин — белок в клетках, который сохраняет железо.

Организм берет железо из запасов, когда человек теряет кровь из-за травмы или женщины теряют ее во время менструации. Именно поэтому нужно поддерживать хороший уровень ферритина.

Доктор Уилл Бакстон говорит, если ваш уровень ферритина менее 30 мкмоль/л, то это считается дефицитом железа.

Впрочем, может быть такое, что уровень железа на бумаге есть в норме, но все же ниже оптимального, поэтому человек будет испытывать симптомы дефицита железа, это еще называют анемия.

— Железо способствует образованию красных кровяных телец и гемоглобина (кислорода в крови), что влияет на уровень энергии, хорошее самочувствие, способность нормально функционировать, в том числе и насколько мы можем быть физически активными, — объясняет Сильвер.

Этот элемент играет также роль в работе мозга и иммунной системы. Людям, которые имеют низкий уровень железа, требуется больше времени на восстановление после травм.

Кто может страдать от дефицита железа

Следует всегда проверять уровень железа женщинам, ведь они могут терять его во время обильной менструации. Девочки-подростки нуждаются в большом количестве железа во время периода полового созревания, когда начинается менструальный цикл. Беременным женщинам, особенно в третьем триместре, следует проверять уровень железа.

Также эксперты говорят, что вегетарианцы и веганы подвержены риску дефицита железа.

Дефицит железа могут лечить, выписав специальные препараты, а также его могут вводить внутривенно. Но помни, что заниматься самолечением не нужно, даже если тебе кажется, что у тебя есть все симптомы дефицита железа. Надо сначала сдать анализы, а затем проконсультироваться с врачом.

Четыре основных симптома дефицита железа

Есть четыре основных признака, которые могут говорить о дефиците железа в организме:

усталость — постоянная или непонятная нехватка энергии, необычная для тебя;

одышка и/или сердцебиение — дефицит железа вызывает недостаток гемоглобина, циркулирующего в организме. Он не получает достаточно кислорода, поэтому появляется одышка и/или трепет сердца;

бледность кожи — когда организм не имеет достаточного количества гемоглобина и кислорода, то кожа может побледнеть;

выпадение волос — это также вызвано связью между выработкой железа и гемоглобина. Гемоглобин переносит кислород для роста и восстановления клеток тела, в частности тем, которые стимулируют рост волос.

Также одним из главных витаминов в организме является витамин D. Ранее мы рассказывали, чем опасен дефицит витамина D.

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