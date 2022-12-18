Солнышко здесь не поможет! Что может произойти, когда тебе не хватает витамина D, и что с этим делать

Чем дальше твое утро от летнего солнышка, тем труднее заставить себя подняться с теплой кровати. Разумеется, наличие ярких лучей света часто влияет на наше настроение, но менее очевидно, что это затрагивает еще и наше здоровье.
Мы привыкли полагать, что достаточно выйти на прогулку летом, чтобы получить заряд витамина D в организме на весь прохладный период. Однако, как утверждает гинеколог эндокринолог Екатерина Борзенко, это устаревший миф, от которого следует избавляться.
Получить витамин D на солнце нереально при использовании солнцезащитного крема. А если его не использовать, тогда получаем пигментацию.
Получить витамин D на солнце нереально при использовании солнцезащитного крема. А если его не использовать, тогда получаем пигментацию.
С этим утверждением согласен и профессиональный тренер Анита Луцунко и добавляет, что лучшим решением будет изменить свой рацион. Кроме того, спортсменка добавляет, что прежде чем что-то делать, следует проконсультироваться с врачом и сдать анализы, чтобы точно убедиться, что проблема в витаминах.
Если ты замечаешь наличие симптомов из предыдущего списка и испытываешь дискомфорт из-за этого, тогда следует обратиться прежде всего к врачу, который поможет разобраться с причинами их возникновения.
Скорее всего, специалист попросит сдать анализы, чтобы оценить уровень витамина D в организме.
На самом деле, дефицит витамина D в наших широтах встречается у 40-60% людей, — отмечает Анита Луценко.
На самом деле, дефицит витамина D в наших широтах встречается у 40-60% людей, — отмечает Анита Луценко.
Как уже отмечали эксперты, получить нужную дозу витамина D из солнечных лучей практически невозможно. Для этого нужно находиться в тех широтах, где свет падает под прямым углом, а принимать такие ванны нужно стоя в течение нескольких часов.
Поэтому лучшим решением будет корректировка своего рациона. Как отмечает Анита Луценко, для этого стоит добавить в свое меню продукты, обогащенные витамином D.
Также Екатерина Борзенко добавляет, что врач может предложить принимать витамин D в таблетках. Его дозировку можно будет назначить с учетом результатов анализов. Кроме того, гинеколог рекомендует принимать лекарства в сочетании с витамином К2.
Мечта начать правильно питаться, чтобы иметь хорошее здоровье, приходит в голову чаще, чем понедельник снова выныривает на календаре. Так что если ты снова об этом думаешь, тогда читай действенные советы диетолога, которые помогут сделать твое питание более здоровым.
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