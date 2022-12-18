Солнышко здесь не поможет! Что может произойти, когда тебе не хватает витамина D, и что с этим делать

Чем дальше твое утро от летнего солнышка, тем труднее заставить себя подняться с теплой кровати. Разумеется, наличие ярких лучей света часто влияет на наше настроение, но менее очевидно, что это затрагивает еще и наше здоровье.

Мы привыкли полагать, что достаточно выйти на прогулку летом, чтобы получить заряд витамина D в организме на весь прохладный период. Однако, как утверждает гинеколог эндокринолог Екатерина Борзенко, это устаревший миф, от которого следует избавляться.

Получить витамин D на солнце нереально при использовании солнцезащитного крема. А если его не использовать, тогда получаем пигментацию.

С этим утверждением согласен и профессиональный тренер Анита Луцунко и добавляет, что лучшим решением будет изменить свой рацион. Кроме того, спортсменка добавляет, что прежде чем что-то делать, следует проконсультироваться с врачом и сдать анализы, чтобы точно убедиться, что проблема в витаминах.

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Какие симптомы дефицита витамина D

подавленность

тревожность

усталость и слабость

потеря аппетита

бессонница или сонливость

резкое снижение или увеличение массы тела

выпадение волос

боли в мышцах и суставах

долгое заживление ран

резкие перепады настроения

изменение характера менструации

обострение акне

Если ты замечаешь наличие симптомов из предыдущего списка и испытываешь дискомфорт из-за этого, тогда следует обратиться прежде всего к врачу, который поможет разобраться с причинами их возникновения.

Скорее всего, специалист попросит сдать анализы, чтобы оценить уровень витамина D в организме.

На самом деле, дефицит витамина D в наших широтах встречается у 40-60% людей, — отмечает Анита Луценко.

Что означают показатели анализов на уровень витамина D

дефицит — ниже 20 нг/мл или 50 ммоль/мл

недостача — 21-30 или 51-75 ммоль/мл

норма — 31 нг/мл и выше или ммоль/мл 75 и выше

Как увеличить уровень витамина D в организме

Как уже отмечали эксперты, получить нужную дозу витамина D из солнечных лучей практически невозможно. Для этого нужно находиться в тех широтах, где свет падает под прямым углом, а принимать такие ванны нужно стоя в течение нескольких часов.

Поэтому лучшим решением будет корректировка своего рациона. Как отмечает Анита Луценко, для этого стоит добавить в свое меню продукты, обогащенные витамином D.

Какие продукты обогащены витамином D

рыбий жир

печень трески

жирная сельдь

скумбрия

минтай

палтус

красная рыба (семга, лосось, горбуша, тунец)

яйцо куриное (особенно желток)

икра красная зернистая

масло сливочное

молоко

твердый сыр

Также Екатерина Борзенко добавляет, что врач может предложить принимать витамин D в таблетках. Его дозировку можно будет назначить с учетом результатов анализов. Кроме того, гинеколог рекомендует принимать лекарства в сочетании с витамином К2.

Мечта начать правильно питаться, чтобы иметь хорошее здоровье, приходит в голову чаще, чем понедельник снова выныривает на календаре. Так что если ты снова об этом думаешь, тогда читай действенные советы диетолога, которые помогут сделать твое питание более здоровым.

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