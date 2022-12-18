Здоровье и красота

Солнышко здесь не поможет! Что может произойти, когда тебе не хватает витамина D, и что с этим делать

Даниэла Долотова, редактор сайта 18 декабря 2022, 12:00
Дефіцит вітаміну D
Фото: Pexels, Unsplash

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