Сонечко тут не допоможе! Що може статися, коли тобі не вистачає вітаміну D, і що з цим робити

Чим далі твій ранок від літнього сонечка, тим тяжче змусити себе піднятись з теплого ліжка. Зрозуміло, що наявність яскравих променів світла часто впливає на наш настрій, але менш очевидно, що це зачіпає ще й наше здоров’я.

Ми звикли думати, що достатньо вийти на прогулянку влітку, щоб отримати заряд вітаміну D в організмі на весь прохолодний період. Однак, як стверджує гінекологиня та ендокринологиня Катерина Борзенко, це застарілий міф, якого варто позбуватись.

Отримати вітамін D на сонці неможливо при використанні сонцезахисного крему. А якщо його не використовувати, тоді отримуємо пігментацію.

З цим твердженням погоджується і професійна тренерка Аніта Луцунко та додає, що найкращим рішенням буде змінити свій раціон. Крім того, спортсменка додає, що перед тим, як щось робити, варто проконсультуватись з лікарем та здати аналізи, щоб точно впевнитись, що проблема у вітамінах.

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Які симптоми дефіциту вітаміну D

пригніченість

тривожність

втома та слабкість

втрата апетиту

безсоння чи сонливість

різке зниження чи збільшення маси тіла

випадіння волосся

болі у м’язах та суглобах

довге заживлення ран

різкі перепади настрою

зміна характеру менструації

загострення акне

Якщо ти помічаєш наявність симптому з попереднього списку і відчуваєш щодо цього дискомфорт, тоді варто звернутись насамперед до лікаря, який допоможе розібратись з причинами їх виникнення.

Найімовірніше, фахівець попросить здати аналізи, щоб оцінити рівень вітаміну D в організмі.

Насправді дефіцит вітаміну D у наших широтах зустрічається у 40-60% людей, — зазначає Аніта Луценко.

Що означають показники аналізів на рівень вітаміну D

дефіцит — нижче 20 нг/мл або 50 ммоль/мл

нестача — 21-30 або 51-75 ммоль/мл

норма — 31 нг/мл і вище або ммоль/мл 75 і вище

Як збільшити рівень вітаміну D в організмі

Як вже зазначали експертки, отримати потрібну дозу вітаміну D з сонячних променів практично неможливо. Для цього потрібно знаходитись у тих широтах, де світло падає під прямим кутом, а приймати такі ванни потрібно стоячи й протягом кількох годин.

Тому найкращим рішенням буде коригування свого раціону. Як зазначає Аніта Луценко, для цього варто лише додати у своє меню продукти, що збагачені вітаміном D.

Які продукти збагачені вітаміном D

риб’ячий жир

печінка тріски

жирний оселедець

скумбрія

мінтай

палтус

червона риба (сьомга, лосось, горбуша, тунець)

яйце куряче (особливо жовток)

ікра червона зерниста

масло вершкове

молоко

твердий сир

Також Катерина Борзенко додає, що лікар може запропонувати приймати вітамін D в пігулках. Його дозування можна буде назначити з огляду на результати аналізів. Крім того, гінекологиня радить приймати ліки у поєднанні з вітаміном К2.

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