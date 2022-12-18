Сонечко тут не допоможе! Що може статися, коли тобі не вистачає вітаміну D, і що з цим робити

Чим далі твій ранок від літнього сонечка, тим тяжче змусити себе піднятись з теплого ліжка. Зрозуміло, що наявність яскравих променів світла часто впливає на наш настрій, але менш очевидно, що це зачіпає ще й наше здоров’я.
Ми звикли думати, що достатньо вийти на прогулянку влітку, щоб отримати заряд вітаміну D в організмі на весь прохолодний період. Однак, як стверджує гінекологиня та ендокринологиня Катерина Борзенко, це застарілий міф, якого варто позбуватись.
Отримати вітамін D на сонці неможливо при використанні сонцезахисного крему. А якщо його не використовувати, тоді отримуємо пігментацію.
Отримати вітамін D на сонці неможливо при використанні сонцезахисного крему. А якщо його не використовувати, тоді отримуємо пігментацію.
З цим твердженням погоджується і професійна тренерка Аніта Луцунко та додає, що найкращим рішенням буде змінити свій раціон. Крім того, спортсменка додає, що перед тим, як щось робити, варто проконсультуватись з лікарем та здати аналізи, щоб точно впевнитись, що проблема у вітамінах.
Якщо ти помічаєш наявність симптому з попереднього списку і відчуваєш щодо цього дискомфорт, тоді варто звернутись насамперед до лікаря, який допоможе розібратись з причинами їх виникнення.
Найімовірніше, фахівець попросить здати аналізи, щоб оцінити рівень вітаміну D в організмі.
Насправді дефіцит вітаміну D у наших широтах зустрічається у 40-60% людей, — зазначає Аніта Луценко.
Насправді дефіцит вітаміну D у наших широтах зустрічається у 40-60% людей, — зазначає Аніта Луценко.
Як вже зазначали експертки, отримати потрібну дозу вітаміну D з сонячних променів практично неможливо. Для цього потрібно знаходитись у тих широтах, де світло падає під прямим кутом, а приймати такі ванни потрібно стоячи й протягом кількох годин.
Тому найкращим рішенням буде коригування свого раціону. Як зазначає Аніта Луценко, для цього варто лише додати у своє меню продукти, що збагачені вітаміном D.
Також Катерина Борзенко додає, що лікар може запропонувати приймати вітамін D в пігулках. Його дозування можна буде назначити з огляду на результати аналізів. Крім того, гінекологиня радить приймати ліки у поєднанні з вітаміном К2.
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