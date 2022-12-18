Здоров'я та краса

Сонечко тут не допоможе! Що може статися, коли тобі не вистачає вітаміну D, і що з цим робити

Даніела Долотова, редакторка сайту 18 Грудня 2022, 12:00
Дефіцит вітаміну D
Фото: Pexels, Unsplash

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